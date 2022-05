Opéré de la cheville fin mars, Hazard a fait son retour à la compétition dimanche dernier lors du partage du Real Madrid à Cadix (1-1). "C’est bien de le revoir sur un terrain", a confié Martinez. "Ses sensations étaient bonnes et il se sent libéré. Il a maintenant deux semaines pour se préparer pour la finale de la Ligue des Champions. Nous espérons le récupérer à son meilleur niveau."

Avec le rassemblement qui débute le lundi 30 mai , Eden Hazard et Thibaut Courtois auront peu le temps de se reposer avec la finale de la Ligue des Champions prévue le 28 mai. "L’idée est qu’ils poursuivent sur leur lancée et qu’ils prolongent leur saison de deux semaines. Avec la Coupe du monde en point de mire, il est important que le groupe passe un maximum de temps ensemble car les prochains camps seront plus courts."

Blessé au dos, Thorgan Hazard figure lui aussi dans la sélection. "Nous sommes confiants qu’il pourra être prêt d’ici deux semaines. Nous prendrons une décision le lundi 30 lors du rassemblement. Ce sera le cas aussi pour Thomas Meunier et Jason Denayer", a expliqué le sélectionneur.

Sur Onana et Openda: «Amadou est polyvalent et Lois a un profil différent»

Amadou Onana et Lois Openda sont les deux nouveaux visages qui figurent dans la sélection des Diables Rouges pour les quatre matches de Ligue des Nations début juin. "Amadou est polyvalent et Lois a un profil différent", a confié Roberto Martinez mercredi en conférence de presse à Tubize.

"Amadou est un joueur polyvalent. Chez les U21, il a un rôle très important en tant que milieu défensif et c’est à ce poste que je le vois aussi avec nous, dans un premier temps. Il est encore en plein développement et il a eu la chance de se mesurer au top européen en Ligue des Champions", a expliqué Martinez.

En attaque, le Catalan a sorti un autre lapin de son chapeau avec Lois Openda tandis que Christian Benteke et Divock Origi ne sont pas repris. "Lois présente un profil différent. Il a inscrit 23 buts cette saison toutes compétitions confondues et il est également le meilleur buteur de nos U21", a déclaré Martinez. "Ses statistiques parlent pour lui, il a gagné en maturité et c’est le bon moment pour lui donner sa chance. En ce qui concerne Christian et Divock, leur absence ne veut rien dire. Ils n’ont rien fait de mal. Ils n’ont pas la chance de se montrer dans leur clubs respectifs mais ils restent des joueurs sur qui nous comptons."