Avec Amadou Onana et Lois Openda: Roberto Martinez rappelle 32 joueurs pour les quatre matches de juin

La génération dorée est de retour ! Après avoir laissé ses cadres au repos en mars dernier, Roberto Martinez a rappelé un groupe de 32 joueurs pour les quatre matches de juin. Les Diables affronteront les Pays-Bas et la Pologne les 3 et 8 juin à domicile avant de se déplacer au pays de Galles et en Pologne les 11 et 14 juin.