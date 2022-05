Ce dimanche, la bonne nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux: près de 170.000€ ont été récoltés par la fondation Jan Vertonghen. "Quelle belle soirée c'était hier! Un immense merci à tous les participants, partenaires, sponsors, amis et sympathisants de la Fondation Jan Vertonghen pour leur soutien et leur contribution à notre soirée-bénéfice. Nous avons récolté une belle somme de 169,500€ pour les enfants. De cette façon, nous continuons à construire un monde dans lequel chaque enfant se sent spécial!", a précisé la fondation sur Instagram.