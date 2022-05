Les Diables rouges devraient finalement délaisser le Banyan Tree, hôtel situé dans la banlieue de Doha, pour le bord de mer et le Hilton Salwa Beach Resort, une centaine de kilomètres plus loin à Abu Samra, lors de la Coupe du monde au Qatar. C’est en tout cas ce qu’affirment nos confrères du Laatste Nieuws. La sélection portugaise avait une option sur cet hôtel luxueux avec accès direct à la plage mais la Seleção s’est finalement désistée, laissant potentiellement la place à notre équipe nationale.

Par rapport au complexe choisi initialement, le Hilton Salwa Beach Resort propose davantage de choix d’activités en dehors de l’hôtel. Organiser des promenades à pied (notamment sur la plage) ou à vélo sera plus aisé à Abu Samra que dans l’effervescence de Doha. L’hôtel compte entre autres un spa, un parc d’attraction aquatique ou encore un accès direct à la plage. Un cadre idyllique pour récupérer entre les matchs durant le prochain Mondial qui se disputera en novembre et décembre. En revanche, les Diables devront effectuer davantage de kilomètres en bus (la majorité des stades est située à Doha) et ils ne pourront pas jouir de l’hôtel pour eux seuls, ce qui était justement un des points forts de l’hôtel dohanais.

©Hilton Salwa Beach Resort

"Het Laatste Nieuws" précise malgré tout que même si le choix a été fait, rien n’a encore été signé.

Concernant la préparation du Mondial, on sait déjà que Roberto Martinez convoquera sa sélection le lundi 14 novembre à Tubize alors que certains joueurs auront encore des matchs de championnat le week-end précédent. Neuf jours plus tard, les Diables débuteront leur tournoi face au Canada (23 novembre). Entre les deux, Martinez veut disputer un match amical. Mais selon le Laatste Nieuws, celui-ci devrait déjà se tenir au Qatar puisque le sélectionneur veut arriver le plus tôt possible au Moyen Orient, à savoir au lendemain de l’arrivée de la sélection à Tubize.