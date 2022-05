Hazard fêté par des coéquipiers après la qualification du Real face à Manchester City

Notre Diable peut toutefois compter sur le réconfort de ses équipiers comme on peut l'observer lors de cette scène qui a suivi le match et où l'on peut voir Camavinga, Ceballos et Rodrygo venir directement l'enlacer et fêter cette victoire avec lui.

Preuve s’il en est que ses coéquipiers le portent bel et bien dans leur coeur.