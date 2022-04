Dries Mertens buteur mais battu alors que Naples menait 0-2 à Empoli, les espoirs de titre s’éloignent (vidéos)

Le coach de Naples, Luciano Spaletti, a opté pour un trio composé de Lorenzo Insigne, Mertens et Hirving Lozano en soutien de l’attaquant de pointe, Victor Osimhen. Cette équipe à vocation offensive a d’abord dû bloquer les assauts d’Empoli avant de faire tourner le ballon et de se créer les premières occasions par Fabian Luiz (14e) et Osimhen (20e).

Les visités se sont alors postés en nombre au milieu de terrain où ils ont bataillé ferme avec leurs adversaires. Empoli a eu deux belles opportunités par Andrea Pinamonti (27e) et Valerio Verre (31e) mais Naples était plus fort qualitativement et Mertens lui a donné l’avance d’un tir en première intention (44e, 0-1).

À la reprise, Insigne a doublé la mise (53e, 0-2) et c’était le score quand Mertens a été remplacé par Matteo Politano (77e). Mais les dix dernières minutes ont été mortelles pour les Napolitains, qui ont encaissé un premier but par Liam Henderson (80e, 1-2) avant de voir Pinamonti signer un doublé (83e, 87e).

Bologne avec Arthur Theate a partagé 2-2 face à l’Udinese. Si les visités ont rapidement ouvert la marque par Aaron Hickey (6e, 1-0), Destiny Udogie (25e, 1-1) et Isaac Succes (46e, 1-2) ont renversé la situation en faveur des Frioulans. Mais Nicolas Sansone (59e, 2-2) a égalisé. Au classement, l’Udinese (40e, 12e) se retrouve juste devant Bologne (39 points, 13e).

Aux Pays-Bas , Utrecht s’est incliné 2-1 à Feyenoord, dans un match de la 30e journée. Les Rotterdamois, qui se sont imposés grâce à un autogoal de Mike van der Hoorn (48e, 1-0) et Luis Sinisterra (90e+6, 2-1), conservent leur troisième place (64 points). Monté au jeu à la mi-temps (46e), Omar Boussaid a distillé l’assist pour le goal égalisateur de Sander van de Streek (64e, 1-1). Utrecht reste 7e et dernier club engagé pour les barrages en vue du dernier ticket européen.

Noah Fadiga et Lucas Schoofs ont disputé l’entièreté du match avec Heracles, qui est allé s’imposer 0-1 à Groningue grâce à un goal de Nikolai Laursen (22e, 0-1) Chez les visités, Cyril Ngonge est monté au jeu (74e) et Emmanuel Matuta est resté sur le banc. Au classement, Groningue occupe la 9e position avec 36 points, à six longueurs d’Utrecht (7e) et Heracles, qui se retrouve 10e (33 points), a quasiment assuré son maintien avec sept points d’avance sur Zwolle (16e et barragiste).