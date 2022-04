Lukaku titulaire mais à nouveau muet avec Chelsea, De Bruyne à l’assist pour sa 300e avec Manchester City (vidéos)

Les Citizens se sont installés tranquillement dans leur match avec 65% de possession de ballon en première mi-temps. Les Mancuniens ont certes exercé une pression intense dans le rectangle adverse, mais ils ont manqué de tranchant même si Robert Sanchez a dû sortir un centre-tir puissant de De Bruyne (20e). Peu après la pause, City a trouvé l’ouverture sur un tir dévié de Riyad Mahrez (54e, 1-0). Du coup, les visités se sont sentis plus à l’aise et ont encore augmenté la pression sur la défense adverse. Phil Foden (65e, 2-0) et Bernado Silva (82e, 3-0) l’ont concrétisée.

De son côté, Chelsea s’est incliné 2-4 face à Arsenal. Titulaire chez les Blues, Romelu Lukaku a été remplacé (69e) tandis qu’ Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc chez les Gunners. Sur un ballon perdu par Arsenal en milieu de terrain, Lukaku a allumé la première mèche, mais il a trop croisé son tir en première intention (10e). L’attaquant des Diables rouges, qui avait été soutenu par Thomas Tuchel avant le match , reste bloqué à 12 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues cette saison dont aucun en Premier League en 2022 depuis sa fameuse interview où il avait exprimé ses envies de départ.

Bien que les visités soient mieux rentrés dans le match, les Gunners ont pris deux fois les devants par Eddie Nketiah (13e, 0-1) et Emile Smith Rowe (27e, 1-2). Néanmoins, les Blues ont rapidement rétabli l’égalité par Timo Werner (17e, 1-1) et Cesar Azpilicueta (32e, 2-2).

La seconde période a débuté sur le même schéma que la première avec un doublé pour Nketiah (57e, 2-3). Installés dans le camp adverse, les Blues ont peiné à arracher l’égalisation malgré une grosse occasion pour Marcos Alonso (64e). Alors qu’ils ne sont pas parvenus à conclure quelques contres supersoniques, les Gunners ont aloursdi la marque sur penalty par Bukayo Saka (90e+2e, 2-4). Au classement, Chelsea occupe la 3e place (62 points) et Arsenal est 5e (57 points).

Leicester avec Timothy Castagne et Youri Tielemans a partagé l’enjeu 1-1 à Everton. Harvey Barnes (5e, 0-1) a donné l’avance aux Foxes et Richarlison a égalisé pour les Toffees (90e+2, 1-1). Leicester occupe la 9e place (41 points) et Everton est 17e (29 points).

Avec Christian Benteke sur le banc, Crystal Palace s’est incliné 1-0 à Newcastle. Le but de Miguel Almiron (33e, 1-0) permet à Newcastle (40 points, 11e) de devancer les Glazers (37 points, 14e).