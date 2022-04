Participez au débat: faut-il boycotter le Mondial au Qatar?

Ce n’est pas le premier sponsor de l’équipe nationale de football à prendre ce genre de décision. La banque ING Belgique, l’entreprise de livraison de colis GLS, la chaîne de supermarchés Carrefour et la marque de chocolats Côte d’Or n’emmèneront pas non plus de clients au Qatar.

De son côté, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez avait déclaré à l’époque qu’un boycott n’était " pas la solution ". "Ce serait tourner le dos au problème. On doit, au contraire, y faire face", selon lui.

Il n’y a pas qu’en Belgique que l’attribution du Mondial au Qatar pose question. L’année dernière, plusieurs sélections européennes comme la Norvège, l’Allemagne, les Pays-Bas ou le Danemark ont attiré l’attention sur des atteintes présumées aux droits humains au Qatar par des actions symboliques comme le port de t-shirts arborant des slogans.

