Thomas Meunier confirme avoir été proche d’un départ au Barça en janvier: «Des opportunités comme celles-là n’arrivent qu’une fois dans la vie»

Dans une interview accordée à CNN, le Diable rouge est revenu sur cet épisode et a confirmé qu’il était effectivement très proche de signer au Barça en janvier dernier: "Quand Dortmund m’a dit que le Barça s’intéressait à moi, j’ai trouvé cela fantastique", a-t-il expliqué, ajoutant que si l’opération ne s’est pas faite, c’est parce que les dirigeants du club allemand ont refusé qu’il parte en hiver, "ils m’ont dit: 'désolé mais tu ne peux pas partir’".

Meunier avait pourtant eu plusieurs conversations avec Jordi Cruyff, conseiller sportif du Barça: "Il m’a expliqué le projet. Le but était de me prêter avec une option d’achat obligatoire mais ils étaient également prêts à me signer directement."

À 30 ans, Meunier est conscient d’avoir raté une occasion en or de rejoindre un des plus grands clubs du monde: "Des opportunités comme celles-là n’arrivent qu’une fois dans la vie et tu ne peux pas dire non. Dortmund est un grand club mais le Barça, c’est encore autre chose", a-t-il expliqué, résigné quant à la décision du Borussia, "ce n’était pas facile, mais je l’ai compris car cela s’est passé une semaine seulement avant la fermeture du marché des transferts."

Reste à savoir si le Barça retentera sa chance lors du prochain mercato, l’été prochain, alors qu’il restera encore deux ans de contrat au Diable avec le Borussia Dortmund.