Diables rouges: pour le Mondial, il reste trois places

Gardien

3 places.La hiérarchie n’a pas été bousculée. On aurait juste aimé voir les choix du coach si Casteels avait été disponible. Mignolet aurait-il gardé la préférence comme numéro 2? Sels a montré contre le Burkina Faso qu’on pouvait compter sur lui. Van Crombrugge, qui rêvait du Qatar, peut se concentrer sur d’autres objectifs puisque Kaminski et Roef sont encore devant lui.

Ils sont sûrs d’y être:Courtois, Mignolet, Casteels

Le favori si absent: Sels

Le grand perdant:Van Crombrugge

Défenseurs centraux

6 places.Le grand remplacement de nos "vieux" défenseurs n’est pas encore annoncé pour 2022. Sans jouer, Vertonghen et Alderweireld ont marqué des points. Denayer n’a pas pu cacher son manque de temps de jeu à Lyon mais reste une valeur sûre. Un peu par défaut, c’est le cas aussi de Boyata. Avec sa polyvalence et ses deux bonnes prestations, Dendoncker aurait presque pu intégrer la catégorie des partants certains. Il reste un gros suspense: la doublure de Vertonghen. Martinez veut un gaucher et Van der Heyden a surpris dans le bon sens. Il pourrait même déjà avoir dépassé Theate, moins en vue en Irlande. Chez les droitiers, Bornauw est devant Faes, repris mais sans temps de jeu.

Ils sont sûrs d’y être:Vertonghen, Alderweireld, Denayer, Boyata

Ils sont bien partis:Dendoncker, Van der Heyden

Les favoris si absents:Bornauw, Theate

Le grand perdant: Faes

Flanc droit

2 places.Personne n’a profité du rassemblement de mars pour semer le doute dans la tête du coach. Meunier et Castagne restent tranquilles. Foket a plus joué que Saelemaekers et pourrait avoir pris un avantage. Mais il ne faut pas oublier l’estime que Martinez porte au Milanais. S’il retrouve du temps de jeu en club, il pourrait dribbler Foket comme numéro 3.

Ils sont sûrs d’y être:Meunier, Castagne

Le favori si absent: Foket

Le grand perdant:Saelemaekers

Flanc gauche

2 places.C’est une position où il n’y a pas une grande richesse en profondeur, d’autant plus avec la disparition de Chadli. Thorgan Hazard et Carrasco connaissent la place et iront au Qatar. Trossard a été remarquable face au Burkina Faso mais il lui faudra un coup de pouce pour être dans la liste. Même dans les positions de milieux offensifs où il peut jouer, il aura besoin de forfaits pour en être.

Ils sont sûrs d’y être:Th. Hazard, Carrasco

Le favori si absent:Trossard

Médians

4 places. Avant le rassemblement de mars, on aurait sans doute pris la précaution de placer Vanaken dans la catégorie "il est bien parti". Mais sa montée en puissance dans le groupe est telle que sa place au Mondial semble assurée. Aussi grâce à sa polyvalence puisqu’il peut jouer un cran plus haut. Avec Witsel, De Bruyne et Tielemans, le compte est bon. Mangala, complimenté par Martinez, est passé devant Sambi Lokonga, pas utilisé.

Ils sont sûrs d’y être:Witsel, De Bruyne, Tielemans, Vanaken

Le favori si absent:Mangala

Le grand perdant:Sambi Lokonga

Milieux offensifs

4 places.La folie a manqué dans ce secteur contre l’Irlande et le Burkina Faso. Eden Hazard, Doku et Mertens feront du bien quand ils seront là. Il reste une place à distribuer et De Ketelaere, malgré un rassemblement décevant, reste favori devant Januzaj. Attention tout de même qu’avec la polyvalence de garçons comme De Bruyne, Vanaken, Carrasco et Thorgan Hazard, Martinez pourrait ne pas prendre de quatrième pour s’offrir un choix de plus ailleurs. Ce qui arrangerait encore moins Verschaeren.

Ils sont sûrs d’y être:E. Hazard, Doku, Mertens

Il est bien parti:De Ketelaere

Le favori si absent:Januzaj

Le grand perdant:Verschaeren

Attaquant

2 places.Lukaku est incontournable. Batshuayi reste dans son ombre mais plus installé qu’avant ces deux amicaux. Il a été titulaire deux fois et Martinez a expliqué qu’il le préparait au mieux à être la doublure du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale. Si le coach s’offre un troisième choix devant, Benteke en sera. Origi part de très loin.

Ils sont sûrs d’y être:Lukaku, Batshuayi

Le favori si absent:Benteke

Le grand perdant:Origi