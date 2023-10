Challenger Pro League : Le RFC Liège battu sur le fil à Zulte-Waregem

Sans le concours de Bruggeman, blessé, et avec Atteri aligné aux côtés du revenant Bertaccini, les Sang et Marine tablaient sur une solide organisation et une détermination propice à répondre aux fulgurances flandriennes. Liège subissait (logiquement) le jeu plus souvent qu’à son tour. En limitant, en première période, le rayonnement offensif du Essevee au seul (et gros) gâchis de Traoré à la demi-heure. Prompt à le faire, le RFCL répliquait sérieusement dans le quatrième quart d’heure, et à deux reprises : Bostyn intervenait sur une reprise de Bustin alors que Bertaccini, surtout, galvaudait du front une offrande de Mouhli.

Sans doute frustré par son peu de rendement à domicile (4 sur 12), Zulte-Waregem n’avait d’autre choix que de prendre des risques pour se lancer à corps perdu vers le but de Debaty au fur et à mesure que les minutes s’égrenaient. Le gardien sang et marine retardait d’ailleurs l’échéance d’un magnifique double arrêt face à Machado et Vormer. Car Zulte-Waregem finissait par trouver la faille à l’entrée du dernier quart d’heure, malheureusement pour les Liégeois. Machado, dont la montée au jeu fut prépondérante, servait Gano, qui brûlait lui-même la politesse à Lambot.

Liège a donc rêvé, sans nécessairement retomber les pieds sur terre. Parce que la défaite au Gaverbeek n’a rien de dommageable. Juste une saveur à laquelle les hommes de Gaëtan Englebert n’avaient plus goûté depuis quelques semaines.

Zulte-Waregem : Bostyn, Willen, Derijck (58e Ndour), Tambedou, Decostere, Bagan, Rommens, Vormer, Traoré (58e Machado), Vossen (83e Savic), Gano.

RFC Liège : Debaty, D’Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Wilmots (83e Mputu), Loemba (76e Merlen), Mouhli, Cascio (76e Mouchamps), Atteri, Bertaccini (67e Lioka Lima).

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Atteri, Cascio, Willen.

Le but : 74e Gano (1-0).