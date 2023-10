Liège, Francs Borains et Patro déposent plainte contre la Pro League et contestent la répartition des droits télévisés : “Une entrave à la concurrence”

Ce critère avait pour but de pousser les clubs de D2 à investir au plus vite dans leurs infrastructures, d’autant qu’il était impératif pour un promu dans le foot professionnel de répondre aux normes de la Jupiler Pro League dans les quinze mois suivant sa montée en D2. Les trois clubs dénoncent donc aujourd’hui ce favoritisme qui n’a plus de fondement, à leurs yeux. Liège et les autres promus sont d’autant plus touchés par la décision qu’ils comptent justement investir dans leurs infrastructures cette saison, appuient-ils.

Un nouveau coefficient sur 5 ans

Ils reprochent également à la Ligue un tout nouveau critère permettant aux clubs de D2 présentant les cinq plus gros coefficients sur 5 ans de se répartir 1 million d’euros, ce qui les pénalise en tant que promus. Enfin, ils dénoncent le fait que tout cela ait été validé lors d’une AG où ils n’étaient pas conviés, en juin.