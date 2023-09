Challenger Pro League : les Francs Borains ont la ferme intention de revenir avec les trois points de Lommel

”Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe qui possède beaucoup de qualités dans tous les secteurs de jeu. Ce n’est pas le fruit du hasard si elle occupe la première place du classement. J’attends cette rencontre avec impatience, nous y allons avec la ferme intention de prendre les trois points”, expliquait l’attaquant qui a réussi ses débuts avec les Verts. En effet, lors du match de coupe à Tongres, il est entré au jeu à la mi-temps avec un but et une passe décisive à la clef. Entré à dix minutes du terme face au Lierse, il a mis ses nouveaux équipiers à l’abri en inscrivant le deuxième but.

” Pour mes débuts, je n’aurais pas pu rêver mieux. Mais, quand vous êtes bien entouré et que vous vous sentez bien, votre adaptation est toujours plus facile”, admettait Jordan, qui nous explique les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le RFB : “J’avais envie d’une nouvelle aventure, et j’avais besoin de jouer plus afin de montrer mes qualités. Quand ils m’ont contacté, les dirigeants borains m’ont convaincu, et je n’ai pas hésité. J’ai immédiatement été bien accueilli dans le groupe, dans lequel il règne vraiment une bonne ambiance.”

Le Nigérian de 23 ans a vécu une préparation dont il se souviendra encore longtemps. “Étant donné que Lommel appartient à Manchester City, j’ai fait ma préparation avec les U23 des Sky Blues et un groupe de joueurs en prêt. C’était juste incroyable”, expliquait-il avec des étoiles plein les yeux. Malheureusement pour lui (il n’était pas au courant au moment de l’interview), il vient d’apprendre qu’il ne pourra pas participer à ce match, vu qu’il est prêté par Lommel. Tainmont n’est toujours pas disponible au même titre que Boulenger et Vandendriessche.

Le noyau : Chaabi, Chevalier, Curci, Diallo, Djoco, Donnez, Francotte, Gillekens, Guirassy, Healy, Itrak, Konaté, Lavie, Malungu, Mpati, Obissa, Piedeleu, Saussez, Walicki.