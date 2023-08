Rapidement en supériorité numérique, Seraing gaspille deux points au Freethiel (1-1)

Seraing lançait parfaitement sa rencontre. Soumah-Abbad profitait d’une mauvaise passe en retrait pour forcer le gardien waeslandien à le bousculer et écoper d’une carte rouge logique. Les Sérésiens contrôlaient la rencontre et se mettaient à l’abri juste après le quart d’heure après un magnifique centre de Soumah-Abbad pour Guillaume, auteur de son deuxième but en autant de sorties.

Sans raison apparente, le bloc collectif sérésien reculait de vingt mètres et laissait l’initiative à Beveren. Les Waeslandiens, visiblement très nerveux, se montraient impuissants sur le plan offensif mais Goncalves, complètement oublié à l’entrée du petit rectangle, croisait parfaitement sa tête. Une égalisation finalement assez logique tant Seraing a trop voulu contrôler les débats, sans jamais chercher à tuer ce match qui lui tendait les bras.

Prendre un point à Beveren reste une opération intéressante mais les Métallos avaient tout en main pour lancer leur campagne avec un six sur six, ce qui aurait gonflé leur confiance avant la venue de Zulte Waregem, un autre candidat à la montée.

Beveren : Reus, Wuytens, Bateau, Goncalves, Corryn (46e Servais), Geusens (90e Ndour), Verstraete, Coopman (72e Cukur), Kyeremateng, Koyalipou (8e Deman).

Seraing : Margueron, Solheid, Lepoint, Spago, Mansoni, Raillot (58e Mvoue), Cachbach, Kebe, Guillaume (65e Bayo), Soumah-Abbad (90e Serwy), Douane (90e Nekadio).

Arbitre : M. Diskeuve.

Avertissements : Goncalves, Raillot, Geusens, De Decker, Corryn, Coopman, Bateau, Douane, Kebe.

Exclusion : 6e Reus (directe).

Les buts : 17e Guillaume (0-1), 57e Goncalves (1-1).