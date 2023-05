Le RWDM à 90 minutes du titre

À Bruges, samedi, les Molenbeekois n’ont jamais réellement été inquiétés. Ils ont fait sauter le verrou par l’entremise d’O’Brien de la tête, bien servi par Hazard. Quelques instants plus tard, Hazard mettait les siens sur le velours en plantant sa sixième rose des playoffs. En fin de rencontre, Oyama, fraîchement entré au jeu, inscrivait le troisième but, avant que De Smet ne sauve l’honneur.

"Face à une équipe brugeoise défendant bien, qui a prouvé qu’elle était à sa place au classement, et à qui, il manquait quelques joueurs, nous n’avons pas fait un grand match, commentait Vincent Euvrard. Certes, nous avons dominé, mais c’était trop mou à mon goût. Après le premier but, on était de mieux en mieux dans le match. Ceci dit, on a commis quelques pertes de balle évitables, tout comme le but encaissé en fin de partie. On est dans une phase de la saison où les trois points sont plus importants que le reste. Ils sont acquis, c’est le principal, et je ne pense pas que le match de la semaine prochaine était dans les têtes."

"Une semaine normale"

Les Molenbeekois sont à nonante minutes du dénouement final. Comment vont-ils gérer et préparer cette semaine cruciale ? "On va préparer la dernière rencontre comme les autres. Ce sera une semaine normale, avec une analyse de l’adversaire et un travail axé sur notre plan de jeu à fond. Nous n’avons pas de suspendu, ni de blessé ce qui est une excellente nouvelle", avouait le coach.

Auteur d’un but et d’un assist, Kylian Hazard a été une nouvelle fois décisif : "Ce n’est pas notre meilleur match de la saison, mais on est resté sérieux et on a su marquer au bon moment. Puis, on est resté solide. Dommage ce but encaissé à la fin. C’est le seul point négatif. Il nous reste une finale, on espère aller jusqu’au bout."