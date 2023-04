D1B Pro League: le Beerschot a levé l'option d'achat de Thibo Baeten

Avec les Mannekes, Baeten a inscrit 13 buts en 27 matches. "Nous sommes contents des performances de Thibo cette saison", a déclaré le directeur technique Gyorgy Csepregi. "Il a déjà beaucoup progressé ces derniers mois. En même temps, nous sommes convaincus qu'il a encore beaucoup de potentiel. Le garder au Beerschot était donc une priorité pour nous en vue de la saison prochaine. Nous sommes heureux de pouvoir lier Thibo à nous plus longtemps et de lui donner ainsi la possibilité de se développer encore plus."