Challenger Pro League: le Lierse s'offre le Beerschot et intègre le top 6, le RWDM remporte la phase classique

L'unique but de la rencontre est tombé juste avant le repos. Tabekou a profité d'une partie de billard dans la surface anversoise pour pousser le ballon au fond des filets (42e) et offrir une victoire très précieuse au Lierse dans la course au top 6.

Le Lierse grimpe de la 7e à la 4e place grâce à ce succès. Avec 33 points, le club n'est qu'à 5 points de son adversaire du jour, le Beerschot, 3e du classement avec 38 unités. Les six premières équipes du classement de Challenger Pro League à l'issue des 22 journées de championnat se disputeront un mini-championnat pour déterminer le classement final et l'unique promu en D1A. Les six dernières joueront entre elles pour éviter la relégation.

Ce résultat scelle la première place du RWDM, qui est assuré de finir la phase classique à la tête du classement de la Challenger Pro League. Les Bruxellois comptent 43 points, 3 de plus que le Beveren, 2e, en ayant remporté deux victoires de plus que les Waeslandiens.