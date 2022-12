Chants racistes des supporters du Beerschot face au Standard B: «C’est un jour triste pour le football» regrette Joseph Laumann, coach des Rouches (vidéo)

Et l’entraîneur des Rouches, Joseph Laumann, se montrait ému à l’issue de la rencontre. Il ne comprend pas comment le club anversois n’a pas encore reçu la moindre sanction. "C’est un jour triste pour le football. Tout le monde a entendu les cris de singe envers mes joueurs de la part des supporters du Beerschot. J’ai des joueurs de 17 ans qui sont sous le choc."

Et à la question de savoir si la rencontre devait se terminer, le coach liégeois était catégorique. "C’est incroyable, en Angleterre, nous arrêtons à chaque fois la rencontre. En les laissant faire, on leur laisse croire qu’ils peuvent dire tout ça. Il doit y avoir des sanctions. Autant à Lommel, il n’y avait que deux personnes qui avaient fait ça donc on ne peut pas pénaliser tout le monde, autant ici, c’est bien différent."