Challenger Pro League: le RWDM a renoué avec la victoire à Deinze

Face à un RWDM manquant d’homogénéité, Deinze a ouvert la marque par Gaëtan Hendrickx (45e, 1-0). En seconde période, les Bruxellois ont mis plus de rythme dans l’exécution de leurs offensives et Florian Le Joncour a inscrit son premier but de la saison (52e, 1-1). Auteur de l’assist sur le but égalisateur, Luke Plange a permis aux Bruxellois, qui restaient sur une défaite et un partage, de s’imposer (69e, 1-2).