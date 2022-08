David Hubert se confie sur son rôle de leader des RSCA Futures: "Ils m’appellent Monsieur Hubert"

Cela ne vous fait-il pas bizarre d’être entouré uniquement par des jeunes?

"Ça me propulse en arrière. C’est spécial car on parle d’autres choses que dans d’autres vestiaires. Franchement, le groupe est très réceptif donc je ne regrette absolument pas ce choix. Je dois me comporter en exemple pour montrer ce que c’est d’être pro. Je n’ai pas eu une carrière de 16 ans en faisant n’importe quoi. J’espère pouvoir les épauler et les guider."

Quelle est votre première impression de votre nouvelle équipe?

"En 24 heures, il s’est passé beaucoup de choses (sourire). Je ne me suis entraîné que samedi avec les garçons. Le but était de faire connaissance et, dans un premier temps, partager mon expérience avec eux avant le match. J’ai essayé de les aiguiller au niveau physique ou même au niveau de l’appréhension de ce qui se passe autour du football. Ils arrivent sur une nouvelle scène qui doit leur permettre de se montrer. Ce changement est plus large que juste le terrain."

Que pensez-vous du match face à Deinze?

"Ils ont réalisé une prestation solide. Je n’ai pas eu besoin de 24 heures pour savoir qu’ils savent tous jouer au foot. Je ne dois pas leur apprendre le football mais comment parvenir à jouer des matchs solides et plein de maturité."

Que doivent-ils encore améliorer?

"Physiquement, ils ne sont pas encore aussi développés que nos adversaires. On l’a vu dans le dernier quart d’heure. Mais même avec des crampes, les gars ont mordu sur leur chique. Ils ont continué à travailler. J’avais demandé de rester soudés pour ne pas mettre tout leur bon travail à la poubelle. On doit également encore fournir du travail dans le dernier tiers du terrain où on a manqué de qualité dans la dernière passe et à la finition. On a oublié de se récompenser et de se faciliter le match."

Pour en revenir à vous, comment Anderlecht a-t-il pu vous convaincre de rejoindre son équipe U23?

"Ce n’était pas très compliqué. J’ai un certain âge, une certaine expérience et un certain vécu. J’ai passé mes diplômes d’entraîneur. Quand cette opportunité s’est présentée, je n’ai pas dû réfléchir. Je peux amener une plus-value sur le terrain tout en épaulant le staff et les joueurs. Il ne leur manque pas grand-chose pour franchir le dernier cap vers le top. Ils vont se développer cette année."

Vous voyez donc cette expérience comme une étape intermédiaire avant de vous lancer comme coach?

"Je peux épauler un peu le staff, apprendre d’eux et pourquoi pas intégrer le club comme entraîneur. La philosophie qui règne à Anderlecht est une expérience enrichissante pour moi."

C’est la dernière étape de votre carrière…

"Disons que je tire un trait sur ma carrière en D1A mais je ne suis pas prêt à arrêter comme joueur."

Vous avez signé pour un an?

"Ouais (marque une pause) avec un petit… (il s’arrête et change de sujet laissant comprendre qu’il a une option pour prolonger son contrat) On verra bien. Je prends encore trop de plaisir sur le terrain. Seul ce que je peux apporter maintenant compte."

Est-ce étrange pour vous de jouer à Anderlecht?

"Ceux qui me connaissent ne trouveront pas cela bizarre. Ce maillot mauve devait être un des premiers que j’ai eus quand j’étais petit. Je ne pouvais pas le dire pendant ma carrière. Il faut mettre ça en arrière-plan. Mais c’est spécial pour moi de pouvoir poursuivre ma carrière ici."