"Je suis très content de prolonger au RWDM et de miser sur la continuité avec le club que j’ai rejoint en janvier 2021. Je débute ma troisième saison ici, il y a un projet intéressant", a expliqué le joueur, cité par le RWDM. "On a manqué de peu la montée mais j’espère que cette saison, on pourra être sur la même lignée que la saison dernière, et atteindre l’objectif que tout le monde souhaite."

La durée du contrat de Thomas Ephestion n’a pas été précisé.