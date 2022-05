Refus de licence pour Mouscron: découvrez toutes les conséquences sur notre foot amateur

Et la relégation administrative de l’Excel a des répercussions à tous les étages...

1B Pro League: Virton remplace Mouscron dans un championnat à 12

Mouscron sans licence pro, c’est l’Excelsior Virton, le descendant sportif, qui est sauvé sur tapis vert , et qui jouera dans un championnat de 1B Pro League réformé, qui comptera désormais 12 équipes:

RWDM, Beerschot, Waasland-Beveren, Lommel, Lierse, Deinze, Virton, les espoirs (U23) de Genk, du Club Bruges, d’Anderlecht et du Standard et le montant de Nationale 1, qui sera la FC Liège ou Dender (ces deux équipes se disputant actuellement le dernier ticket via le tour final de N1).

Trente-deux journées sont prévues: 22 en phase classique (allers-retours) et 10 pour des deux playoffs où seront regroupés les six premiers pour la montée et les six derniers pour la descente. Il y aura un montant (qui ne pourra être une équipe B d’un club pro) et un descendant en N1.

Le coup d'envoi de la nouvelle saison est prévu pour le week-end des 13 et 14 août. Contrairement à la Jupiler Pro League, il n’y aura pas de trêve durant le Mondial 2022 au Qatar (du 21/11 au 18/12).

Nationale 1

La rétrogradation des Hurlus en D2 ACFF fait le bonheur des Francs Borains, qui ne sont plus barragistes, et restent donc en Nationale 1. Mandel United, qui était lui condamné à la D2 (avec La Louvière-Centre), prend la place des Hennuyers et disputera sa place au premier échelon amateur lors du tour final de D2, avec deux clubs flamands (issus de la VV, les vainqueurs des matchs Alost – Belisia Bilzen et Olsa Brakel – Lyra Lierse qui se disputent ce week-end) et sans doute… Tubize-Braine.

La finale francophone de D2 ACFF entre Warnant et Rebecq devrait en effet se jouer pour du beurre puisqu’aucun des deux clubs n’a sa licence pour la N1. Même si le club brabançon, qui a éliminé son puissant voisin le week-end dernier, espère encore empocher le précieux sésame en appel … Si Tubize monte en N1, il y aura un montant de plus via les tours finals D3 ACFF et interprovincial.

Rappelons que les champions de D2, le Raal (ACFF), Ninove (Petegem, premier en D2 VV A, n’a pas demandé la licence) et Hoogstraten (VV), montent en Nationale 1, où évolueront aussi les U23 de Charleroi, de Gand, d’OHL et sans doute de l’Antwerp, le Cercle préférant jouer en D2 VV (à confirmer).

D2 ACFF

Rétrogradé administrativement, Mouscron débarque, comme les U23 de l’Union Saint-Gilloise et ceux de Seraing: il y a une équipe de trop. On pourrait décider de garder tout le monde et de jouer à 19, et Verlaine (13e de D2) serait sauvé. Ce qui sera le cas si l’Excel est mis en faillite…

D3 ACFF

Gosselies devrait éviter la relégation , son barrage perdu contre Huy ne compterait plus. Avec, notamment, comme implication le maintien de Montignies en P1 Hainaut. L’ACFF décidera lors de son prochain conseil d’administration, fixé à mardi...