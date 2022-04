Un beau succès, pour rien

Ceux-ci, désormais, ne peuvent plus compter que sur un refus de licence à Mouscron pour prolonger leur bail dans l’antichambre de l’élite. En attendant de savoir lequel des deux Excel émergera sur le plan juridique, c’est le club gaumais qui a pris le dessus ce dimanche, sur la pelouse. Sans véritable discussion et contre toute attente puisque les Hurlus restaient sur une belle série là où les Vert et Blanc n’avaient pris que trois points (contre Westerlo) depuis le début de l’année civile.

Avec Sadin à nouveau entre les perches, avec Allach et Guillaume qui récupéraient une place de titulaire, les joueurs de Pablo Correa, libérés de toute pression, ont, une fois n’est pas coutume, livré une prestation de bonne facture dans ce match dépourvu du moindre enjeu et d’une intensité digne de cet échelon.

Les Mouscronnois, même s’ils ont laissé l’impression, vite dissipée, de vouloir prendre les rênes de la partie, n’ont que trop rarement inquiéter le portier virtonais que pour revendiquer davantage à l’issue de la partie. Pour tout dire, Sadin n’a dû effectuer son premier arrêt qu’à cinq minutes du terme, devant Laloux. Et si l’équité commande de dire que des essais de Chevalier (juste à côté) et Gnohere (sur la barre) auraient pu connaître un meilleur sort, les occasions virtonaises (tentatives à l’actif d’Allach, Sidibé, Kagé, Anne ou encore Bia), en plus de deux buts de belle facture signés Anne et Kagé, ont pesé davatage dans la balance.

Jusqu’ici, en 2022, Virton aura donc inscrit trois petits buts à domicile, qui lui auront rapporté six points!

Plus mordants dans l’ensemble, les joueurs locaux semblent animés par l’envie de finir sur une bonne note ou de se montrer aux éventuels recruteurs. On verra face à Lommel, vendredi, et le Lierse, le jour de Pâques, si la tendance se confirme.

Et d’ici là, on en saura sans doute aussi davantage sur la situation des Mouscronnois chez qui les bruits de reprise continuent de circuler sans qu’une confirmation officielle soit déjà tombée.

VIRTON:Sadin; Rizzo, Remy, Vinck, Hamzaoui; Masangu, Guillaume, Allach (75’, Bia), Sidibé (48’, Électeur), Kagé (83’, Doué), Anne.

MOUSCRON:Gillekens; Taravel, Angiulli, Duplus, Mohamed, Miny (60’, Dekuyper); Diandy (60’, Bourdouxhe), Bakic (60’, Gnohere), Carcela (46’, Laloux), Tainmont; Chevalier (79’, Giunta).

Arbitre:M.Simonini.

Assistance:800.

Cartes jaunes:Tainmont, Rizzo, Gnohere, Doué

Carte rouge:Bourdouxhe (84’, 2CJ).

Buts:Anne (54’, 1-0), Kagé (74’, 2-0).

Note du match: 6.

54’, lancé par Masangu, Anne prend Angiulli de vitesse et, des 20m, décoche une merveille de frappe croisée qui finit dans la lucarne(1-0).

64’, Mohamed centre pour la tête de Gnohere; l’ex-Virtonais catapulte le ballon sur la transversale.

74’,Guillaume arrache un ballon et lance Anne dont le centre est repris de près par Kagé (2-0).