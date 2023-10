Le Standard veut entretenir la série pour prolonger le plaisir

Dimanche soir, dans le vestiaire liégeois, la sono allait à fond, mais les joueurs n'ont pas multiplié les affonds. Chacun est rentré sagement chez lui, avec en tête l'entraînement léger de ce lundi matin et la préparation du déplacement à Gand, une destination qui ne réussit pas au Standard ces dernières saisons (deux succès lors des quatorze derniers matchs à la Ghelamco Arena, toutes compétitions confondues).

Le moment est idéal pour modifier le cours des choses, et marquer un peu plus les esprits. Moussa Djenepo et ses équipiers ont enchaîné, contre Anderlecht, leur septième match sans défaite, le genre de série qu'on ne voyait plus beaucoup, du côté de Liège, ces dernières années. Il faut en effet remonter à la saison 2019-2020 pour trouver la trace d'un enchaînement aussi réussi.

3 sur 12 puis 15 sur 21, de quatorzième à deuxième

Avec Michel Preud'homme, les Rouches avaient pris quinze points, le même total que celui du groupe actuel. Arnaud Bodart, Zinho Vanheusden et Kostas Laifis étaient dans l'effectif de l'époque pour s'imposer contre Genk et arracher des partages contre Charleroi, à l'Antwerp et au Club Bruges, notamment. Cette saison, l'enchaînement de victoires contre le Club Bruges (2-1) puis contre Anderlecht (3-2) ont rehaussé la perception de la performance, après des succès à Eupen et à OH Louvain ainsi que des matchs nuls contre Courtrai, le RWDM et Westerlo.

Ce 6 sur 6 installe aussi le Standard comme la meilleure équipe des cinq dernières journées (13 sur 15), devant l'Union (12/15). Cela ne rapporte rien, sinon pour l'aspect symbolique, et le staff mettra assez l'accent sur cette notion: les Liégeois sont partis de loin (3 sur 12), et ils sont à peine revenus dans le peloton après une chute ou une crevaison en début d'étape, pour prendre une image cycliste. En attendant, de manière comptable, le changement est radical: quatorzième après quatre journées, le Standard est la deuxième meilleure équipe derrière l'Union sur les sept dernières journées.

Désormais huitième, à égalité de points avec le Club Bruges (16) mais devancé à la différence de buts (+9), le Standard talonne l'Antwerp, sixième, un point devant (17). Le top 6 était l'objectif déclaré du club, en début de saison. L'est-il redevenu, après les difficultés du début de saison? "On doit viser les premières places", assurait Hayao Kawabe, qui a bien étudié le programme des Rouches d'ici à la fin de l'année: "On va avoir quelques matchs difficiles, à Gand, contre Genk, à l'Antwerp." Il y aura aussi Malines, et Harelbeke, en Coupe de Belgique, entretemps.

Huit matchs de suite sans défaite sous Sa Pinto

Inutile de préciser que le médian japonais, comme ses équipiers, a prévenu qu'il fallait prendre match après match. La prochaine rencontre, à Gand, pourrait donc permettre d'étirer la série à huit matchs sans défaite, ce qui n'a plus été vu depuis la saison avec Ricardo Sa Pinto, en 2018, quand les Rouches avaient fini la phase régulière puis débuté les playoffs 1 à fond. C'est encore loin, mais cela peut donner des idées. A condition de ne pas céder à l'euphorie, le danger qui peut guetter les Rouches.

La saison passée, l'équipe de Ronny Deila avait enchaîné quatre succès de suite, dont une victoire marquante contre le Club Bruges (3-0). La défaite contre Seraing (0-2) avait été un coup d'arrêt qui n'avait pas empêché les Rouches d'enchaîner avec d'autres victoires. Entre le 28 août et le 29 octobre, les Liégeois avaient compilé 24 points sur 30. C'était une autre sorte de série, qui rappelle une autre évidence: la victoire fait plus avancer que le partage.