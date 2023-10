"J’ai essayé de faire mon boulot même si je n’ai pas été décisif, j’ai pesé sur la défense en gardant pas mal le ballon. Je suis content de ce que j’ai fait", glissait-il tout sourire.

En première période, c’était plutôt la soupe à la grimace du côté des Rouches qui ont clairement affiché deux visages. "Cela pouvait être 0-3 comme cela aurait dû être 1-0. On a montré du caractère sans jamais rien lâcher. C’était compliqué avec ce score de 0-2 mais on est revenu avec un meilleur mental après la pause en étant plus calme."

Un point d’orgue de cette rencontre a assurément été la discussion des Liégeois après le 0-3 annulé de Dreyer. "On s’est réuni en se disant qu’on ne devait pas abandonner et qu’on pouvait inverser la tendance. On devait porter nos c… et ne pas avoir peur, cela restait du foot. Le public est avec nous, on est chez nous et on n’a pas le droit de se laisser couler comme ça. Faut se remonter les bretelles. On s’est dit les choses."

Kanga avait senti la victoire

La mise au point s’est poursuivie dans le vestiaire à la pause. "Tout le monde a pris la parole, on savait qu’on pouvait revenir. Si eux avaient su marquer deux buts, on savait qu’on allait être capable d’en mettre autant si pas plus. On a cru en nous. Le coach lui a insisté sur le pressing qui n’était pas coordonné en première période. Le public nous a poussés et à 1-2, on savait qu’on allait gagner. C’est un sentiment que tu ne peux pas expliquer, tu peux juste le ressentir."

Avec une série de trois succès consécutifs, les Liégeois peuvent voir l’avenir sereinement. "Ça fait du bien, ce n’est que le début, on ne va pas s’arrêter là. On est bien, on avance bien et tout le monde est en confiance. On veut juste continuer cette série."

Et peut-être revoir les ambitions à la hausse ? "On reste focus, on sait ce qu’on veut et surtout ce qu’on vaut. On continue de prendre match par match."