Kasper Dolberg, que s’est-il passé pendant les neuf minutes de folie du Standard ?

On était trop confiant en remontant sur le terrain après le repos. On a manqué de caractère en début de seconde mi-temps. Sinon, on n’encaisse pas trois buts en neuf minutes. Alors qu’on nous avait dit que le match n’était pas encore fini. On savait qu’ils allaient tenter de nous prendre par la gorge. Dans toute ma carrière, je n’ai jamais vécu une remontada de ce genre. Des choses pareilles ne peuvent jamais arriver. On rentre à Bruxelles avec un très mauvais sentiment.

Est-ce que c’est le public du Standard qui a fait la différence ?

Non. On savait ce qui nous attendait. On doit être capable de faire face à ce genre d’ambiance. Nous sommes les fautifs. On a montré notre meilleur visage en première mi-temps et notre pire visage en seconde mi-temps.

Vous avez déjà joué dans une telle atmosphère ?

Oui. J’avoue que ça chauffe, ici à Sclessin. Mais j’aime jouer ce genre de matchs.

Y avait-il penalty quand vous êtes tombé après une intervention litigieuse de Vanheusden ?

Selon moi, oui. Je sais qu’il y a beaucoup de combats pareils dans un match. Mais ici, il m’attrape vraiment avec les deux bras. C’était impossible de rester debout. C’était bizarre de ne pas recevoir un penalty.

Vous avez marqué votre 6e but de la saison, mais pour le reste, les défenseurs du Standard vous ont mené la vie dure.

Oui, mais je ne m’attendais pas à recevoir des cadeaux. Et j’ai aussi distribué plusieurs coups.