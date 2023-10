Nathan Ngoy, un Rouche formé à Anderlecht : “Il me faisait un peu penser à un jeune Cheikhou Kouyaté”

Les souvenirs de Marc Van Ransbeeck sont encore très clairs. Il était le responsable de la formation du RSCA pour les catégories jusqu’à 10 ans et souhaitait attirer le jeune Nathan, alors au Brussels. Mais le papa, Sébastien, n’est pas très emballé face à cette idée. “Le Brussels gagnait tous les matchs chez les jeunes. Cette finale, on l’a d’ailleurs gagnée 7-1, se rappelle-t-il. Plusieurs clubs suivaient Nathan : le Club Bruges, le Standard, déjà, et Anderlecht. Mais il était bien à Molenbeek.”

Originaire de Molenbeek, Nathan Ngoy a débuté le football dans la rue, avec des potes. Sa première inscription, il aurait pu la signer à… Ath s’il n’y avait pas eu les trajets. “On était allé voir mon frère, dont le fils jouait à Ath, explique Sébastien Ngoy. Nathan m’a demandé pour être inscrit lui aussi, mais c’était impossible puisqu’on habitait Bruxelles. Je suis allé à Molenbeek, et, en décembre, Nathan a passé un test, réussi.”

guillement Il était vif, technique. Dès qu'il avait le ballon, il était capable de s'infiltrer.

C’est ainsi que Nathan a signé sa première affiliation, au Brussels. Dans le programme Talk, hébergé par la chaîne YouTube du Standard, il expliquait : “Je me rappelle des premiers matchs, je pleurais parce qu’on était battu”, sourit-il.

“Il ne voulait pas remonter sur le terrain, il disait que les adversaires étaient trop forts”, complète son papa.

Cela ne durera qu’un temps, puisque Nathan Ngoy, alors plutôt un joueur offensif – “Mon idole était Cristiano Ronaldo” -, devient un élément à suivre. Et Anderlecht s’en approche, donc. Sans succès dans un premier temps, avec une certaine réussite ensuite.

Les soucis financiers du Brussels, bientôt déclaré en faillite, seront en effet le coup de pouce nécessaire pour les Mauves. Ngoy ainsi qu’Olaigbe font le court trajet pour rejoindre Neerpede. À ses débuts, il est positionné au milieu chez les Mauves. “Il était vif, technique, bon dans le un contre un, explique Van Ransbeeck. Dès qu’il avait le ballon, il était capable de s’infiltrer. Il me faisait un peu penser à un jeune Cheikhou Kouyaté.”

Nathan Ngoy a été le capitaine d'Anderlecht, chez les jeunes. ©

Oleg Iachtchouck décide de le faire passer du milieu vers la défense

D’une nature timide, Ngoy met du temps à s’intégrer, mais les premières années se passent bien, sauf en U11. “Il a été rétrogradé dans l’équipe B, on ne comprenait pas trop pourquoi”, évoque Sébastien Ngoy. Le moment n’est pas simple à vivre, pour le jeune Nathan, mais un an après, il est de retour “et il a cassé la baraque”, sourit le paternel.

Il est bien installé au milieu, devient capitaine, mais un changement va modifier la perspective et la trajectoire du gamin de 12 ans. Oleg Iachtchouck, entraîneur des U13, décide de faire passer Ngoy du milieu vers la défense centrale. “À l’époque, on jouait avec une défense à trois, et j’estimais que Nathan avait la vitesse et le potentiel pour descendre dans le jeu”, explique l’ancien attaquant d’Anderlecht.

”Il a disputé ses premiers matchs à ce nouveau poste lors d’un tournoi international, glisse Sébastien Ngoy, et il a fait bonne impression, au point que des responsables de clubs qui le félicitaient n’en revenaient pas quand on leur disait que c’était son premier match à ce nouveau poste.”

Iachtchouck explique les raisons de son choix par le feeling. “Je le sentais mieux à cette position, pour lui et pour l’équipe.” Dans l’équipe de l’époque, Zeno Debast passe de la défense au milieu, “en raison de sa facilité de passe”, et les petits Mauves sont champions cinq journées avant la fin du championnat.

guillement Nathan était libre de partir, et il est parti du jour au lendemain.

Nathan Ngoy opposé à Noah Dodeigne. ©

Le jeune défenseur progresse et à entendre son paternel, il occupe bien sa place, désormais avec Zeno Debast pour composer la défense ; il est heureux dans l’environnement anderlechtois. Mais une blessure – un pied cassé – va stopper la progression, et instiller le doute. “On a eu l’impression qu’il y avait moins d’attention pour Nathan”, rembobine Sébastien. Lors d’un tournoi international Kevin De Bruyne, le brassard de capitaine lui est retiré, au profit de Roméo Lavia, monté de catégorie et qui est la pépite du moment.

”Nathan ne voulait pas quitter Anderlecht, mais j’ai dû discuter avec lui pour lui expliquer mon ressenti. Les contacts étaient moins nombreux avec les responsables de la formation”, précise le papa. Des discussions pour une mise sous contrat posent également problème avec le club bruxellois, et le Standard commence à se renseigner, par l’intermédiaire de Thierry Verjans, coordinateur des jeunes Rouches, et qui a connu Nathan à Anderlecht.

Au Standard, on ne croit pas trop à la thèse du jeune joueur libre. Et pourtant… “Nathan était libre de partir, et il est parti du jour au lendemain”, glisse Sébastien Ngoy, qui assure que son fiston n’a gardé aucune rancœur à l’égard de son ancien club. Sollicité, Jean Kindermans, le responsable de la formation d’Anderlecht, n’a pas souhaité revenir sur cet épisode, en concertation avec le club bruxellois.

Pour Oleg Iachtchouck, qui suit encore de loin l’évolution de son ancien joueur, “le plus dur est à venir pour Nathan, car il faut savoir rester au haut niveau”. Ce dimanche, à Sclessin, il croisera avec plaisir Zeno Debast. “ZDB, mon gars, souriait le Rouche, dans le Talk. Sur le terrain, pas d’ami, il joue chez l’ennemi, c’est un petit Mauve.”

Ngoy a aussi été un Mauve, petit. Il grandit bien chez les Rouches, et après être monté au jeu lors de son seul match professionnel avec le Standard contre Anderlecht, il y a deux ans (à la suite de l’exclusion d’Ameen Al-Dakhil), il sera titulaire, ce dimanche. Le sentiment sera forcément particulier, mais l’idée sera unique : gagner contre Anderlecht.

Epolo et Balikwisha, les autres Rouches formés chez les Mauves

Nathan Ngoy n’est pas le seul Rouche formé pour partie à Anderlecht. Matthieu Epolo, le troisième gardien, a suivi sa formation dans la capitale jusqu’à ses 14 ans, avant de rejoindre Liège, à l’été 2019. Gardien remarqué, il avait été élu meilleur portier d’un tournoi Overmars juste avant son départ pour les bords de Meuse.

William Balikwisha est aussi passé par Anderlecht, de ses débuts au football, à 5 ans, jusqu’en 2014. À l’âge de 15 ans, il s’est inscrit à l’académie du Standard, avec son frère Michel-Ange, de deux ans son cadet. À Anderlecht, Balikwisha a notamment joué avec Albert Sambi-Lokonga et Alexis Saelemaekers.

Raskin, Al-Dakhil, mais aussi Fellaini et Batshuayi

D’autres joueurs, par le passé, ont effectué le passage direct d’Anderlecht au Standard, chez les jeunes, à l’image de Nicolas Raskin (2017) ou d’Ameen Al-Dakhil (2016). Il y a, enfin, les joueurs qui ont été formés à Anderlecht, mais ont effectué des étapes de transition avant de finir leur formation au Standard, à l’image de Marouane Fellaini et Michy Batshuayi.

Fellaini avait été testé à Anderlecht à l’âge de 7 ans. Il y est resté trois ans, avant que la famille ne déménage dans le Hainaut. Marouane passa ensuite par Mons, les Francs Borains et Charleroi avant d’arriver au Standard.

Batshuayi, lui, n’a passé qu’une saison à Anderlecht (2006-07). Sur fond de renvoi pour raisons disciplinaires, il est retourné au Brussels puis a débarqué au Standard où Dominique D’Onofrio a fait beaucoup pour lui éviter un nouveau renvoi.