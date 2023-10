Les bulletins du Standard: Kawabe a fluidifié le jeu des Rouches

Bokadi 6 Bien trop confiant en première période, il a su hausser son niveau lors du second acte.

Ngoy 7 Il avait constamment deux adversaires dans son dos, ce qui l’a poussé à la faute sur le 0-2. Il se rattrape de la plus belle des manières avec son premier but en pro venu d’ailleurs.

Fossey 7,5 L’Américain a attendu la seconde période pour mettre le turbo. Fossey est tout simplement impliqué dans les trois buts liégeois.

Hayden 6 L’Anglais redescendait très bas, trop bas même, pour toucher le ballon laisser des espaces énormes dans l’entrejeu dans lesquels les Mauves s’engouffraient allègrement. En début de match, il met Djenepo sur orbite avec une longue passe parfaite mais le Malien n’en a pas profité.

Kawabe 7,5 Il est sorti de sa boîte après le repos avec une frappe parfaite pour faire 2-2. Il a fluidifié le jeu des Rouches au moment où ils en avaient le plus besoin.

Alzate 6,5 Le Colombien a été mis sous pression de façon constante par l’entrejeu bruxellois. Hayden étant trop souvent éloigné de lui, cela a découlé sur quelques pertes de balle évitables.

Djenepo 6,5 Il hérite de la plus grosse occasion du début de rencontre, comme à Eupen, il efface deux joueurs et veut frapper fort en enroulant alors que le but était grand ouvert. Cinq minutes plus tard, Anderlecht ouvrait la marque. La réduction du score part de ses pieds.

Sowah 7 Sa perte de balle dans le rond central est à la base de l’ouverture du score. Il courait souvent dans le mauvais timing. Il a réglé la mire après le repos est impliqué dans le 1-2 et à l’assist sur l’égalisation.

Kanga 6,5 Il a plus pesé sur la défense adverse après le repos. C’est très compliqué de défendre sur l’Ivoirien.