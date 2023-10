Brian Riemer après le Clasico: "ça allait trop bien"

Riemer estime que son équipe a largement dominé la première période. Pas Hoefkens. "On se créait facilement des occasions avant le repos, insistait le T1 mauve. Il y avait de superbes combinaisons entre Dolberg, Hazard et Dreyers qui se trouvaient très bien. Même le supporter le plus hardcore du Standard pensait que le match était terminé à la pause. Mais c’est arrivé…"

Face au micro d’Eleven puis en conférence de presse, Riemer n’a pas insisté sur les deux faits d’arbitrage qui irritaient les Anderlechtois. Mais l’entraîneur n’en pensait pas moins. En quittant la salle d’interview, il s’est quand même dirigé vers nous en demandant de vérifier le duel dans le rectangle entre Vanheusden et Dolberg. Puis il s’est aussi interrogé sur le temps pris par l’arbitre Jonathan Lardot pour vérifier la faute de main de Leoni sur le 0-3 finalement annulé. "Si c’est une erreur claire, ça va plus vite à voir…"

Riemer n’aura pas profité de son premier voyage à Sclessin pour se faire des amis. Mais sa colère froide ne se dirigeait pas que vers l’arbitre et Hoefkens. Il en voulait avant tout beaucoup à ses hommes. "Est-ce que je suis encore plus fâché qu’après notre mauvaise prestation à Courtrai ? Je ne sais pas mais je suis extrêmement déçu. Ne pas gagner un match ainsi…"

On peut d’ailleurs se demander si ses joueurs n’ont pas trop vite cru que le Clasico était terminé, notamment après avoir bouclé la première période après une phase de possession exceptionnelle de près de 50 passes jusqu’à une frappe d’Hazard détournée par Bodart. "On va devoir regarder en nous et se dire que ça ne peut pas arriver. La seule chose qu’on puisse faire aujourd’hui, c’est apprendre. On restait sur neuf matchs sans défaite. Ça crée un sentiment que tout va trop bien. C’est dangereux."

Pour remettre ses hommes sur le bon chemin en vue de la réception de Louvain samedi, Riemer compte quand même utiliser la première période. "C’était excellent. À part un petit manque d’agressivité dans les dix dernières minutes, ce n’était pas loin d’être parfait. J’ai encore du mal à trouver la raison de cet échec. Le football n’est pas un jeu d’ordinateur où on peut tout contrôler."