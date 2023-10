Avec son premier doublé sur penalty, Marco Ilaimaharitra a montré l’exemple à Charleroi

guillement Contre le RWDM, j'avais le sentiment d'avoir abandonné l'équipe.

”Je n’accepterai jamais le terme de héros du match. Le héros, c’est l’équipe, commentait le capitaine malgache, de retour après avoir dû déclarer forfait en dernière minute face au RWDM avant la trêve. J’avais à cœur de jouer parce que, contre Molenbeek, j’avais le sentiment d’avoir abandonné l’équipe alors qu’on était dans une situation compliquée.”

Pourtant, il restait incertain. “Incertain pour certaines personnes mais, dans ma tête, je savais que j’étais prêt et le coach a fait ses choix. Les places sont chères dans l’entrejeu parce qu’on a énormément de qualités et je pense que ça élève justement notre niveau”.

Face-à-face psychologique

Le Malgache a raison. Certes il a inscrit deux buts, mais c’est collectivement que le Sporting a réussi à faire déjouer l’Antwerp, champion en titre un peu toussotant. “On a été efficace mais pas encore assez mature. Le premier but (NdlR : un long ballon d’Alderweireld vers un Ekkelenkamp), on n’est pas censé l’encaisser…”

guillement Moins de pression sur le deuxième penalty.

Le second, une frappe dans le plafond du jeune Ilenikhena après un cafouillage (2-2, 77e), aurait pu atteindre les Carolos. Mais leur mentalité a été irréprochable et ils n’ont rien lâché pour aller planter un troisième but à la meilleure défense du championnat qui n’avait jusqu’ici concédé que cinq buts en dix matchs. “Ça prouve qu’il n’y a pas de vérité dans le football”, souriait Ilaimaharitra.

Tendu au moment de frapper, le capitaine ? “Non. J’avais même moins de pression que sur le premier penalty parce que je savais que j’avais déjà battu le gardien une fois. Je partais avec un avantage psychologique.”

Mais au lieu de placer le ballon à la droite du gardien comme il le fait presque systématiquement, le Malgache l’a frappé à gauche. “Je choisis le côté au moment où je pose le ballon. Même un bon gardien a peu de chances d’arrêter un penalty s’il est bien tiré… Le public criait mon nom avant le tir ? C’est bizarre à dire mais je suis dans une telle bulle que je n’entends rien autour de moi, désolé”, souriait-il.

Wesli De Cremer ne s'est pas fait que des amis, à Charleroi et à l'Antwerp. ©VKA

Tacle glissé vers l’arbitre

Il pouvait fêter ce but et cette victoire devant une T4 en furie. Sans omettre un petit tacle envers l’arbitre Wesli De Cremer qui a notamment exclu les deux entraîneurs. “Je l’ai senti très sévère. On nous dit que le dialogue est possible mais bon… Il a eu un gros manque de respect dans sa façon de parler. Je ne veux pas faire ma pleureuse, l’important est la victoire, mais il faut arrêter de dire que c’est chaque fois la faute des joueurs et que lui se remette aussi en questions.” Le message est passé.