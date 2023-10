Teddy Teuma a fait son retour au Parc Duden : "L'Union peut aller chercher le titre cette saison"

guillement "C'est un club qui me manque, cette atmosphère est unique."

Depuis la tribune d’honneur, assis à côté d’Ismaël Kandouss qui était aussi venu voir son ancienne équipe, Teddy Teuma a pu apprécier la façon de jouer de l’Union. Face à une équipe d’Eupen trop discrète, les hommes d’Alexander Blessin n’ont jamais été mis en difficulté. "L’Union sait jouer sans Teuma...mais c’est quand même moins bon, se marre l’international maltais. Je rigole, je n’ai jamais douté de la capacité de l’équipe à grandir sans moi. Il y a d’autres joueurs qui apportent leur touche personnelle, c’est un peu différent mais tout aussi efficace. Je pense qu’ils peuvent aller chercher le titre...comme c’était déjà le cas la saison dernière et la saison d’avant. Ils en sont capables et j’espère que le club va se servir des expériences du passé pour passer un cap et enfin atteindre l’objectif ultime."

Teuma et pu assister au festival de Puertas face à Eupen.

Dimanche, face à Toulouse, Teddy Teuma ne sera pas sur le terrain avec Reims. Le Toulonnais est blessé et va inévitablement laissé un vide dans cette équipe qui a déjà pu remarquer ses nombreuses qualités. Titulaire indiscutable dans le milieu du jeu rémois, Teuma est déjà à quatre buts et deux assists pour ses huit premiers matchs en Ligue 1. "J’essaye de reproduire à Reims l’énergie et la mentalité que j’ai pu apporter à l’Union, conclut-il. J’essaye aussi de tirer le groupe vers le haut. Reims est un club qui essaye, à une autre échelle, de faire la même chose que l’Union : gravir les étapes pour titiller l’Europe. On veut vraiment créer quelque chose avec cette équipe parfaitement gérée par Will Still, un top coach avec qui on a envie de travailler. C’est un passionné qui alterne parfaitement la bonne humeur et le travail."

Deux éléments qui représentent parfaitement bien Teddy Teuma...