Jupiler Pro League: Rejoint dans les arrêts de jeu, le RWDM contraint au partage face à Westerlo (1-1)

Après un début de rencontre plutôt à l’avantage des visiteurs, c’est Gueye qui s’est procuré la première grosse occasion de la rencontre mais n’a pas pu empêcher le ballon de mourir sur le poteau après sa tête croisée (14e). Quelques minutes plus tard, Defourny a dû réaliser une double intervention devant Daci pour garder sa cage inviolée (22e). Après la demi-heure, une construction intéressante entre Reine-Adélaïde et Mboup a offert une belle occasion au second qui a toutefois vu sa frappe contrée (35e). À la pause, le partage était finalement plutôt logique même si les deux formations avaient obtenu les occasions pour prendre l’avantage.

Au retour des vestiaires, le calme régnait, les occasions manquaient. Dans une ambiance plutôt feutrée, les Molenbeekois ont tout de même réussi à finalement ouvrir le score. Au terme d’une très belle action collective marquée par une talonnade de Camara, Sanchez Da Silva a réussi à battre Bolat d’une frappe puissante (64e). Pas assez précis, les visiteurs auraient pu égaliser via Matuso qui s’est retrouvé seul face à Defourny mais sa frappe s’est écrasée sur le portier bruxellois (74e).

Alors qu’on se dirigeait vers une victoire bruxelloise, les visiteurs ont égalisé au bout du temps additionnel, permettant à Westerlo de prendre un point plutôt logique. Au classement, ce partage n’arrange personne. Le RWDM reste bloqué à la dixième place alors que Westerlo a retrouvé sa place de dernier suite à la victoire surprise de Courtrai contre Bruges.