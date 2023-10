Charleroi ravi après sa victoire : “L’Antwerp n’a pas su mettre en place son jeu”

Frank Defays : “En première mi-temps, on a montré de belles et, en deuxième, c’était un match spectaculaire, on marque deux buts, l’adversaire revient deux fois et on parvient à gagner. On mérite les trois points. On joue contre les champions et j’ai l’impression qu’ils n’ont pas su mettre en place leur jeu. Il faut encore se dire qu’on est dans une position délicate mais on doit continuer. En première mi-temps, le coach adverse a un peu rouspété vis-à-vis des ballons sortis du terrain. Notre coach a rendu la pareille lors de notre but. Cela fait partie du jeu mais je ne sais pas vraiment les raisons du carton rouge. Est-ce qu’on est lancés ? On doit se remettre en question pour préparer le prochain match. On doit capitaliser sur nos qualités.”