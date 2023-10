Thorgan Hazard se confie avant le Clasico : “Je ne pense pas que je retournerai jouer à l’étranger”

Ce n’est pas trop dur de ne pas voir votre femme et vos enfants quotidiennement ?

”On se débrouille. Il vient d’y avoir deux semaines de congé en Allemagne et elles ont pu revenir. Dès que j’ai deux jours de congé, je retourne à Dortmund. Là, on regarde où on va habiter. On doit surtout faire en fonction de l’école. Ce n’est pas simple pour mes filles qui doivent quitter leurs amis là-bas mais on leur a expliqué que la vie de footballeur voulait ça. Je n’ai pas fait dix clubs en dix ans non plus, j’ai été raisonnable.”

À l’époque de Zulte (2012-2014), vous aviez acheté une villa dans un domaine à Waregem.

”Oui, on voudrait aller vivre là-bas mais on doit avoir les permis pour rénover. Ça fait deux ou trois ans qu’on attend les autorisations. C’est la Belgique. Je comprends pourquoi c’est si difficile de construire un nouveau stade…”

On peut vous montrer une photo ?

”Bien sûr. Oh, c’est la tenue du Standard sur Eden ça non ? Et c’est Kylian tout gamin à côté (rires).”

Dans la famille Hazard, on supportait le Standard ?

”Non. À la maison, il y a aussi des photos de tous les frères avec un maillot d’Anderlecht. On avait plein de maillots, on demandait toujours à nos parents d’en acheter. On avait Manchester United, l’Inter, la France… La seule équipe qu’on supportait vraiment, c’était la France. Mais ça a changé depuis (clin d’œil).”

guillement "Je fais passer un message aux supporters des deux camps: laissez-nous jouer au football dimanche."

Que représente un Clasico pour vous ?

”Je pourrai le dire dimanche, mais je me réjouis. J’ai vu quelques images de la victoire du Standard contre Bruges, c’était chaud. J’espère une grosse ambiance dimanche.”

Il y a pile un an, le Clasico avait été arrêté par des débordements de supporters.

”Oui. Si je peux faire passer un message aux supporters de deux camps : laissez-nous jouer au football. Restez calmes et ne faites pas de bêtises. Il y a déjà assez de problèmes dans la société pour ne pas en rajouter autour d’un match de foot. Le spectacle doit avant tout être sur le terrain.”

Thorgan Hazard est déjà prêt à faire le spectacle, pour ce qui ce sera sa quatrième titularisation au RSCA ?

”Je me sens de mieux en mieux physiquement. Pour bien jouer, j’ai besoin d’être en bonne condition. Ça faisait longtemps que je n’avais plus enchaîné trois titularisations. Je souffre encore dans les dix dernières minutes, j’ai des crampes. J’aurai encore besoin d’un peu de temps pour être à 100 %.”

guillement "J'ai expliqué à Anderlecht que je ne voulais plus être un bouche-trou comme à Dortmund."

Il y a des questions sur votre position.

”J’aime avoir un rôle assez libre. Comme à Zulte ou à Mönchengladbach. Ici, je pars plus de la gauche, mais on me laisse des libertés. Quand je discutais avec Anderlecht, j’avais expliqué que je ne voulais plus être un bouche-trou comme ces dernières années à Dortmund. À la fin, j’étais la roue de secours là-bas.”

Quand vous avez signé, le monde du football belge s’est dit qu’Anderlecht avait maintenant les armes pour jouer le titre. C’est aussi votre ambition ?

”Personne ne joue pour être deuxième. On a les gars pour être ambitieux. Mais ce n’est pas magique non plus. Il te faut des automatismes pour y arriver. Ça prend du temps. On prend des points mais on sait que le niveau de jeu peut être meilleur. Un point important, c’est qu’on a un bon groupe. J’ai retrouvé un pote comme Thomas Delaney. Jan Vertonghen bien sûr. On a un bon mix entre jeunes et anciens.”

Comment ça se passe entre Brian Riemer et vous ?

”C’est un entraîneur très positif mais il peut aussi crier très fort, croyez-moi. J’aime bien son approche et sa mentalité. Il y a beaucoup de Danois dans le club et je me suis toujours dit que les mentalités belge et danoise matchaient bien.”

On ne connaît que le Riemer ultrapositif. Ça donne quoi un Riemer fâché ?

”À la mi-temps à Courtrai, il était furieux. Son approche est exigeante sur le plan physique, avec un gros pressing. J’ai connu ça aussi en Allemagne, surtout avec Marco Rose qui était maintenant à Leipzig. Mais les entraînements à Anderlecht sont encore plus durs. On peut aussi l’expliquer parce qu’on ne joue qu’un match par semaine.”

guillement "Au premier contact, j'ai dit à Fredberg que ce serait compliqué mais il m'a vraiment bien dragué."

Le premier contact entre Anderlecht et vous remonte à quand ?

”Je ne sais plus exactement mais Jesper Fredberg m’avait téléphoné directement, vu que je suis mon propre agent avec mon papa. Je lui avais directement dit que ça allait être compliqué car ma fille aînée avait encore une année d’un processus scolaire précis à boucler en Allemagne.”

Mais vous êtes là quand même.

”Oui, Anderlecht m’a vraiment bien dragué. À Dortmund, on me disait que je ne jouerais plus du tout. Et de l’autre côté, Anderlecht me mettait là (il montre tout en haut). La direction a trouvé plein de trucs pour que ça se fasse et j’ai signé le dernier jour du mercato. C’était stressant mais j’ai aimé ça.”

D’autres clubs belges n’ont pas tenté de rapatrier un Diable à un prix encore relativement abordable ?

”Non, il faudra leur demander pourquoi (sourire). J’avais aussi d’autres possibilités mais dans des endroits où je ne voulais pas aller.”

L’Arabie saoudite ?

”Ils ont contacté tous les joueurs de la planète (rires). Je ne sais pas combien de personnes m’ont téléphoné pour me mettre en Arabie saoudite mais je n’avais pas l’intention d’aller là-bas.”

Malgré les salaires fous ?

”Il ne faut jamais dire jamais mais je n’ai jamais joué pour l’argent. Je suis content d’avoir de bons contrats, j’ai toujours progressé en termes de salaires dans ma carrière, sauf ici. Je suis content avec ce que j’ai. Il faut savoir ce qu’on veut dans la vie.”

Vous avez 30 ans. Comment voyez-vous la suite de votre carrière ?

”J’espère encore jouer plusieurs années. Tout est une question d’envie et de physique. Je suis content d’être rentré en Belgique et je ne pense pas que je retournerai à l’étranger. Mais comme j’ai dit : il ne faut jamais dire jamais.”

guillement "Je n'ai pas pris ma retraite internationale. Si on m'appelle, je viens. Si pas, je profiterai de ma famille."

Avez-vous encore l’ambition de retrouver les Diables ?

”Je n’ai pas pris ma retraite internationale. Je suis disponible si on a besoin de moi. Tout dépendra aussi de mes prestations. Je n’ai pas beaucoup joué ces derniers mois. C’est pour ça que je n’ai plus été appelé. Si on m’appelle, je viens. Si pas, je profiterai de ma famille pendant les trêves internationales.”

Vous avez déjà pensé à ce que vous ferez après votre carrière ? Du vélo et du golf comme Eden ?

”Je ne serai pas entraîneur mais j’aimerais être directeur sportif. Je suis mon agent depuis ma période à Mönchengladbach et je suis souvent en contact avec les directeurs sportifs ou les coachs. Mon prêt au PSV, je l’ai réglé directement avec Ruud van Nistelrooy. En Allemagne, les directeurs sportifs sont sur le banc avec le staff et ils donnent des consignes. Je ne suis pas donc du tout surpris de voir Jesper (Fredberg) être très présent avec nous à Anderlecht. C’est quelque chose qui me plairait.”

Foot-fiction : vous êtes directeur sportif et vous avez l’enveloppe pour acheter soit Haaland, soit Bellingham, vous prenez lequel de vos anciens équipiers ?

”Bonne question. Ils ont tous les deux impressionné dès leur première semaine d’entraînement à Dortmund. Jude a débarqué à 17 ans et on s’est tous demandé d’où il sortait. Il jouait comme un mec de 30 ans. Ses débuts au Real sont impressionnants mais ils ne m’étonnent pas. Je m’entendais très bien avec lui. Je l’ai aidé en dehors des terrains. Erling, lui, a dû mettre 100 buts sur sa première semaine à Dortmund. Il était encore mince en arrivant mais il a pris beaucoup de muscles. Même son visage a changé. C’est une machine.”

guillement "Avoir un autre Hazard chez les Diables, c'est vraiment possible."

Est-ce que le futur directeur sportif prévoit qu’il y aura un Hazard chez les Diables parmi tous les enfants dans la famille ?

”Oui, ça pourrait vraiment arriver, mais pas chez moi. Je n’ai que des filles et elles ne jouent pas au foot. Elles disent parfois qu’elles veulent mais elles font de la danse et de la gym. Chez Eden, c’est possible avec ses cinq garçons. Leo joue bien au Real Madrid. C’est encore dur de dire s’il a le potentiel mais il a la grinta en tout cas.”

Vous avez cru qu’Eden pourrait venir jouer au RWDM, comme certains l’imaginaient ?

”Vous en pensez quoi ? Il faut rester sérieux. Mais je vais vous dire un truc : si je suis revenu en Belgique, c’est aussi pour affronter Kylian. J’ai joué avec Eden et j’ai très envie de faire un match contre Kylian. J’espère qu’il reviendra vite de sa blessure. Ce sera comme dans notre jardin à l’époque. On se battait souvent à ce moment-là mais on a une super relation aujourd’hui.”

Eden sera dans les tribunes pour le match Thorgan-Kylian ?

”J’espère. Ce serait chouette qu’Eden vienne vivre en Belgique mais il va rester vivre à Madrid pour l’instant. Avec sa femme, ils aiment aussi l’Angleterre. Réunir tout le monde n’est pas simple. Mais c’est parfois bien aussi. Quand tous les petits-enfants sont ensemble, c’est un fameux bordel (rires).”