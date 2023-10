Stefan Knezevic se verrait bien prolonger à Charleroi : “Si on repart pour dix ans, j’en serais très heureux”

Son retour en forme et son apport

Knezevic dispute sa troisième saison à Charleroi. Il avait joué 37 matchs en 2021-2022, 15 la saison dernière et seulement 5 (sur 10 possibles) cette saison en raison de blessures aux ischios puis au genou qui semblent désormais derrière lui. “J’aurais déjà pu commencer le match à l’Union mais j’ai finalement fait mon retour dans le onze de base contre le RWDM. C’était ma première blessure aux ischios dont je ne savais pas trop comment réagir. En revanche, l’œdème au genou ne m’était pas inconnu donc, malgré la déception, j’ai pris ça avec philosophie.”

Sans jurer d’un lien de cause à effet, le retour en grâce du numéro 3 carolo a coïncidé avec la victoire héroïque contre Molenbeek juste avant la trêve (2-1). Car au-delà de ses qualités de défenseur, c’est bien l’état d’esprit de guerrier qui définit Stefan Knezevic.

”J’essaie d’apporter plus d’émotions dans l’équipe, cette mentalité de combattant qui est naturelle chez moi, affirme-t-il. Je sais que, si on ne joue pas avec ce niveau de conviction dans un club comme Charleroi, on n’atteindra pas nos objectifs. J’essaie donc de tirer mes équipiers vers le haut. À l’Union, notre mentalité en deuxième mi-temps était désastreuse, très loin de ce que le club, le staff et les supporters méritent. Heureusement, la réaction contre le RWDM était la bonne.”

Knezevic s'est "assis" sur son opposant, le 6 octobre face au RWDM. ©TSI

Leader naturel et joueur le plus âgé de la défense avant le repositionnement de Damien Marcq, le Serbo-Suisse partage désormais ce rôle avec le Français. “Il m’aide à m’améliorer, notamment dans ma manière de communiquer avec les autres joueurs, ou dans le fait de prendre mes responsabilités. Je sais que je peux lui faire confiance grâce à son placement.”

Ces dernières semaines, il a souvent été question de mentalité dans les rangs carolos. L’effectif en manque-t-il parfois ? “On a une équipe sympathique avec des bons gars, de bonnes personnes. C’est agréable au quotidien mais il faut pouvoir surmonter ça en match parce que l’adversaire s’en moque et ne nous fait pas de cadeau, harangue Knezevic. On doit pouvoir se transformer pour battre n’importe qui. Comme le répète le coach, avec la mentalité, tu peux atteindre beaucoup de choses en football. Tu n’as pas trop besoin de ça quand tu es le Real Madrid parce que tu as des qualités au-dessus du lot, mais quand tu es Charleroi, si. Ça ne vaut d’ailleurs pas qu’en Belgique. Je prends l’exemple de Leicester qui a été champion d’Angleterre il y a quelques années avec, certes du talent, mais surtout avec quelques gros caractères, qui gars qui allaient à la guerre chaque semaine.”

Comptez sur le Carolo pour mettre le pied, ici face au joueur du Standard Aiden O'Neill, le 13 août 2023.

La réception de l’Antwerp et le duel face à Janssen

La victoire qui a précédé la trêve internationale a soulagé le Sporting. Ce samedi (20h45), il faudrait confirmer face à un adversaire plus redoutable : l’Antwerp. “On en est capable, assure Knezevic. La saison dernière, malgré une demi-heure en infériorité numérique, on avait gagné là-bas (0-1, le 19 mars). On est optimiste et on y croit.”

Ce match sera aussi l’occasion d’observer le duel entre le défenseur carolo et Vincent Janssen, le redoutable avant-centre anversois. “Tu penses que c’est le meilleur attaquant du championnat, nous questionne Knezevic. Il n’est pas comparable à un profil comme Boniface ou Onuachu la saison dernière mais il a plein de petites astuces pour perturber son opposant. Dans ses déplacements et ses gestes de finition, on voit que c’est un joueur expérimenté et très intelligent. J’ai hâte (sourire).”

Son anniversaire et son 60e match officiel

Dans quelques jours, le 30 octobre, Stefan Knezevic soufflera ses 27 bougies. On lui a laissé le choix d’un cadeau idéal mais il a rapidement éteint l’élan. “Désolé mais je ne suis pas le genre de personne qui va organiser quelque chose de spécial pour son anniversaire. Et je ne suis pas matérialiste, donc les cadeaux m’importent finalement assez peu.” Flop.

Il évoque tout de même un souvenir joyeux : “Je me souviens juste de la PlayStation reçue quand j’étais gamin. C’était spécial parce que j’en rêvais depuis longtemps et tout le monde en voulait une à l’époque (rire). Mais aujourd’hui, un 6 sur 6 contre l’Antwerp et Eupen m’irait très bien. Pour moi, c’est un jour comme un autre, si ce n’est que je reçois beaucoup plus de messages de mes amis et de ma famille.”

Ce samedi, il disputera son 60e match officiel avec Charleroi. Un cap qui le surprend un peu. “Pfiou, le temps passe vite !” Sans ses blessures, il aurait déjà pu en compter environ 80.

Parmi les 60, on a pris en compte les deux joués avec les U23 la saison dernière après sa revalidation. “Ils comptent, cela fait partie de ma carrière, dit-il. Bon, si tu ne m’en avais pas parlé, je n’aurais pas su que j’étais à 60. Je ne regarde pas tous ces chiffres mais c’est vrai que c’est parfois intéressant de s’arrêter pour se retourner et voir ce qui a déjà été réalisé dans ta carrière. J’y repenserai surtout quand je serai vieux. J’en parlerai peut-être à mes futurs enfants.”

Stefan Knezevic dispute sa troisième saison au Sporting. ©Jean Luc Flemal

Son contrat et son futur

Lorsqu’il est arrivé à Charleroi, en 2021, à 24 ans, l’ancien joueur de Lucerne n’avait dessiné aucun plan de carrière. “Bien sûr, comme tous les joueurs, je rêvais et je rêve encore d’un grand championnat mais, ici, j’ai très vite été charmé par le caractère familial du club, la bienveillance qui y règne, insiste-t-il. Dès lors, je ne me suis jamais dit que je voulais partir à tel ou tel mercato. J’apprécie le moment présent, je suis heureux à Charleroi, en Belgique. Si on repart pour dix ans, j’en serais très heureux”.

Le bonheur quotidien vaudrait-il plus qu’un grand rêve, même insaisissable ? “Je suis réaliste. Je sais ce que j’ai ici et je l’apprécie au jour le jour. Retrouverais-je cette chaleur humaine ailleurs ? Bien sûr, dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je n’y pense pas. Je veux juste jouer le plus et le mieux possible pour Charleroi.”

Son contrat arrive à échéance en juin 2024 même si le Sporting a une option d’un an. “Je ne suis pas inquiet pour le futur. On a déjà brièvement évoqué la suite mais je suis persuadé que, si on ne se met sérieusement à table, ça ira vite.”

En interview, déjà, en février 2023. ©Jean Luc Flemal

Le conflit en Palestine et le scandale des paris en Italie

La discussion a dévié sur d’autres thèmes d’actualité. On a alors brièvement abordé le conflit israélo-palestinien, le récent attentat à Bruxelles et le scandale des paris illégaux en Italie. Ou plus exactement, la position publique que prennent ou devraient prendre les stars du football mondial. “C’est une question difficile, répond d’entrée le défenseur du Sporting. Si un joueur comme Mbappé donne son avis sur la guerre en Palestine, il doit s’attendre à des critiques et des réactions derrière. Mais s’il ne dit rien, il sera critiqué aussi. Est-ce son rôle malgré son statut de star mondiale ? Je n’en suis pas sûr. Tout ce qu’il dit est repris par un million de journalistes.”

Stefan Knezevic pousse la réflexion : “De manière générale, la politique et le sport n’ont rien à faire ensemble. Ce sont deux domaines complexes et différents, donc pourquoi les joueurs devraient-ils se positionner ? Moi, je ne partage pas mon opinion. Parce que je ne suis pas sur place, je n’ai pas tous les éléments pour prendre position, d’autant que je ne suis pas certain que tout ce qui est dit ou écrit dans les médias est correct.”

En revanche, sur les paris illégaux révélés en Italie, le Serbo-Suisse a un avis plus tranché : “On en a parlé dans le vestiaire. Je trouve ça fou… Je ne comprends pas comment cela peut arriver. Pour moi, de tels agissements de la part des joueurs – qu’ils soient amateurs ou stars -, c’est un manque de respect envers le football.”