Accablé de chagrin après la perte de sa fille, l’ex-Anderlechtois (et Rouche) Jacky Munaron s’exprime : “Je m’occupe de mon petit-fils, un vrai Mauve”

La douleur ne disparaîtra évidemment jamais, mais à l’aube du Clasico, l’ancien gardien d’Anderlecht (entre 1974 et 1989) et du Standard (entre 1992 et 1995) s’est senti prêt pour nous parler pendant plus d’une heure. Du foot, mais aussi de sa souffrance. “Je ne souhaite à personne ce qu’on a vécu.” Monologue.

Munaron après la finale en Coupe remportée contre le Standard, en 1988.

”Mon petit-fils me regarde sur YouTube”

”Je vais suivre le match à la télé. Mon petit-fils de 12 ans (le fils de sa fille) et son père sont de très grands supporters d’Anderlecht. Le petit a tout du Sporting : t-shirt, maillot, training… Ils vont même parfois en déplacement, comme à Genk. Mais je ne sais pas si j’oserais l’emmener à Standard – Anderlecht, quand on voit ce qui s’est passé à deux reprises. À mon époque, il y avait aussi de la rivalité. Chaque fois que je dégageais à Sclessin en tant que gardien d’Anderlecht, les supporters du Standard criaient : ‘Ooooooh… encu… ! ‘ Ou ‘Jacky tapette’. Et à Bruges, c’était dikkenek ou ‘kiekefretter’. Mais c’était le folklore, ce n’était pas excessif. Si mon petit-fils sait que j’ai été gardien au Sporting ? Oui, il me pose parfois des questions. Et son papa lui montre des images sur YouTube.”

”Roger Petit a menacé mon papa”

”J’ai été découvert à Dinant par… Fernand Boone, ex-gardien du Club Bruges. Je jouais en réserves de Dinant en D3 et j’avais sauvé une dizaine de buts lors d’un match à Roulers, où Boone coachait l’équipe A. Il avait passé mon nom au Club, mais à cette époque, les transferts de joueurs wallons vers des clubs flamands n’étaient pas courants. Boone, qui était responsable de la distribution de la bière Belle-Vue en Flandre, avait parlé de moi à Constant Vanden Stock, patron de la brasserie Belle-Vue. J’avais donné ma parole à Anderlecht, en 1974, mais Roger Petit, président du Standard, a tout fait pour nous faire changer d’avis. Il est resté jusqu’à 5 heures du matin au restaurant avec mon papa, un ardoisier zingueur. Si je ne signais pas au Standard, menaçait-il, mon papa ne trouverait plus de clients dans la région.”

Munaron à 21 ans lors d'un match amical contre la ... France, en août 1978. Les autres Mauves, de gauche à droite: Haan, Dusbaba, van Toorn, Nielsen, Broos, et Thissen. Assis: Rensenbrink, Vercauteren, Van der Elst et Geels. ©Gerard Bedeau

”Tu ne joueras jamais de la vie, Filip De Wilde”

”Tout comme on a mis Schmeichel dans les pattes de Dupé, Anderlecht a mis De Wilde en concurrence avec moi, en 1987. En préparation, Leekens nous faisait jouer à tour de rôle. Mais à Cappellen, il avait mis De Wilde, alors que c’était mon tour. Je suis parti chez moi avant le match et j’ai tondu ma pelouse dans tous les sens, pour me calmer. La semaine d’après, Georges m’a fait souffrir comme une bête en espérant que je dise : ‘Stop !’, mais il est tombé sur un os. Même à quatre pattes, je n’abandonnais pas. Lors du match de gala contre l’Inter de Scifo (0-1), le public scandait mon nom et il y avait des calicos pro Munaron. Verschueren devenait fou. Filip a commis une erreur et j’ai commencé le championnat. J’ai sauvé la peau de Leekens contre Charleroi et contre le Sparta Prague. Filip avait déclaré dans un article qu’il était aussi bon que moi. C’était maladroit de sa part. Ce n’était pas seulement mal vu par moi, mais aussi par une grosse partie du vestiaire. J’ai dit : 'Jamais de la vie, tu ne joueras !' Et j’ai joint l’acte à la parole : De Wilde n’a joué que quand je me suis blessé, en 1988-1989. Entre-temps, Georges m’a pris comme coach des gardiens en équipe nationale et j’ai été le coach des gardiens de Filip à Anderlecht.”

Munaron lors de sa visite à Anderlecht avec le Standard (2-0 pour le RSCA) en 1993. "Je n'ai pas été hué."

”Pour eux, je n’étais Rouche qu’à 40 %”

”J’ai connu trois belles saisons au FC Liège, entre 1989 et 1992, avec une Coupe de Belgique comme apothéose. Mais en 1992, Eric Gerets a fait venir le meilleur gardien d’Afrique (Alloy Agu), je n’avais pas de club et je sortais de blessure. Arie Haan cherchait une doublure pour Gilbert Bodart au Standard. J’ai accepté. Au début, les gens étaient très sceptiques. Qu’est-ce qu’il vient foutre ici ? On me considérait comme un Mauve. Pour eux, je n’étais pas Rouche à 100 %, mais à 40 %. Or, ils ont apprécié mon professionnalisme. Et ma relation avec Gilbert ? Elle était bonne. Mais on se donnait à fond. Des matchs à quatre contre quatre à l’entraînement duraient une demi-heure, on ne lâchait pas. Une seule fois, il a pété un plomb : en amical au FC Liège, j’avais reçu le maillot avec numéro 1, et lui le 12. Il en a fait un drame.”

”Pas de banderoles anti-Munaron”

”J’ai joué 20 Clasicos ? 1-4 au Parc Astrid en 1982 devant 38 000 personnes ? J’ai tout oublié. Le 2-0 avec Anderlecht en finale de la Coupe en 1988, je m’en souviens un peu. Et les deux Clasicos avec le Standard : 2-0 à Anderlecht et 0-3 à Sclessin, avec trois buts de Nilis ? Oublié… Par contre, je sais que le public d’Anderlecht ne m’a jamais hué à mon retour. Il n’y avait pas de banderoles, rien. Et je me souviens surtout d’un Clasico joué en hiver à Sclessin (NdlR : le 16 février 1986, 1-0). Le toss s’était fait à l’intérieur parce qu’une moitié du terrain était gelée et l’autre était boueuse. Je devais avoir le temps de mettre des chaussures avec ou sans crampons… Le match au Standard dont je me souviens le mieux, c’est évidemment le 0-7 contre Arsenal. C’était une honte. On avait un off-day total. Chaque fois qu’Arsenal venait dans notre rectangle, c’était la panique totale.”

”Sa dépression lui a été fatale”

”Cela fait déjà un an que Nathalie nous a quittés. On ne s’y attendait pas et cela a rendu le choc d’autant plus douloureux. C’était un dimanche midi, on était à une fête de 50 ans de mariage. Notre fils a annoncé la mauvaise nouvelle par téléphone à ma femme, qui a commencé à crier et à pleurer. Je pensais que c’était sa maman qui était décédée. ‘Non, c’est Nathalie’, hurlait-elle. Quand on est arrivé sur place, on ne pouvait déjà plus la voir. (Après un silence) Nathalie souffrait de la maladie de notre temps : la dépression. Elle avait déjà eu un burn-out en début d’année, mais s’en était remise. C’était la Nathalie d’avant, elle était enthousiaste et avait repris le travail. Mais les deux ou trois dernières semaines, tout était à nouveau mauvais et sombre. Son mari et son gamin étaient à un match à Bruges au moment du drame. Bien sûr que je me pose des questions. Est-ce qu’on n’aurait pas dû faire ceci ou cela autrement ? Mais on ne s’impose pas chez nos enfants. On va quand on est invité. On l’avait vue pour son anniversaire, le 29 septembre. Et ça s’est passé le 2 octobre. Ma femme doit prendre des pilules pour passer une nuit normale. Moi, je dois déjà prendre assez de médicaments pour mon rhumatisme et mon arthrose, sans doute le résultat des nombreux chocs que mon corps a dû encaisser en tant que gardien.”

”Certaines remarques font très mal”

”Depuis ce jour, on est suivis par une psychologue de 'Slachtofferhulp', l’aide aux victimes en Flandre. Tous les mois, on va et on parle. Pas seulement pour nous deux mais aussi pour le petit-fils. Sa mère n’est plus là. Alors qu’une mère est très importante, c’est elle qui dirige la famille et qui s’occupe du suivi des enfants. Son papa travaille parfois la nuit, le gamin vient donc loger deux ou trois jours par semaine chez nous. Je le conduis à l’entraînement à l'Eendracth Alost - il n'est pas gardien - et je vais le rechercher. On essaie de lui donner une éducation et de la discipline. Ma femme Linda a été dans l’enseignement, elle essaie de l’aider pour l’école, mais ce n’est pas évident. Ce qui est dur aussi, c’est d’entendre les réactions de gens. Certaines personnes sont super positives. Mais d’autres font des remarques qui font très mal. Un exemple : quand on boit un verre à une terrasse et qu’on sourit une fois, on entend dire derrière nous : ‘Ils ont déjà oublié.’ À des moments pareils, on se tait et on rentre dix minutes plus tard, en essayant d’oublier.”

Maarten, son fils, a aussi été gardien, aussi bien en foot normal qu'en salle. ©Facebook

”Prions que le fils soit guéri de son cancer”

”On en a déjà vécu des choses, dans notre vie. Notre fils Maarten a eu un cancer du système lymphatique. En janvier, il passera un dernier examen du sang chez le médecin qui le suit depuis plus de dix ans. À un certain moment, il avait virus sur virus. On ne savait pas s’il allait survivre. Ce spécialiste et le caractère de Maarten l’ont sauvé. J’espère qu’on aura une bonne nouvelle, même s’il faut rester prudent avec le cancer. Beaucoup de couples se séparent après tant de contrecoups. Nous, nous essayons de rester positifs et de nous soutenir, même si ce n’est pas toujours facile. Quand a un creux, on essaie de se reprendre. On dit que la vie continue – et c’est vrai – mais la tache noire restera.”