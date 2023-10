Pourquoi le Standard n’est pas encore dominant : “Il fallait d’abord stabiliser cette équipe”

Depuis son arrivée en bord de Meuse, le coach liégeois souhaite transformer le visage de son équipe. “Je veux qu’on joue un jeu dominant et que le Standard ne procède plus par contre comme ce fut le cas par le passé. Je sais que cela prendra du temps et c’est aussi pourquoi j’ai opté pour ce projet à long terme”, nous précisait-il avant le match. Mais à ce stade de la saison, avec quatre joueurs arrivés tardivement, le Standard a-t-il les capacités d’être dominant dans les gros matchs ? Nous nous penchons sur la question avec notre consultant, Alex Teklak.

Savoir gagner en souffrant et s’en contenter

Juste après sa déclaration, nous avions demandé à Carl Hoefkens s’il ne devait pas, parfois, accepter de gagner en subissant comme ce fut le cas contre les Brugeois. “Ce n’est pas un souci de jouer plus bas, on l’a déjà fait en début de saison, avant les dernières arrivées du mercato. Mais ce n’est pas mon objectif de coach, je veux qu’on soit plus dominant.” Des propos qui ont surpris Alex Teklak.

Carl Hoefkens a savouré, au coup de sifflet final, la victoire face à son ancien employeur.

“Dans la situation comptable du Standard (13 sur 30), je ne pense pas que ce soit la priorité absolue. Comme tous les coachs, il a envie de voir son équipe dominer l’adversaire. Mais quand tu prends trois points face à Bruges dans de telles circonstances, tu dois pouvoir t’en satisfaire. Le reste, cela viendra après. Il faut d’abord stabiliser cette équipe et, une fois les résultats présents, tu peux voir venir pour ton plan de jeu. Je me souviens du Bruges sous Hoefkens en Ligue des Champions qui savait souffrir pour prendre des points et qui, alors qu’il devait l’être, n’était pas toujours dominant. Mais il faut reconnaître qu’on ne lui a pas donné l’occasion d’aller au bout de ses idées.”

Le mercato en deux temps n’a pas aidé Hoefkens

Fraîchement débarqué à Sclessin, Hoefkens a tenté d’imposer son 4-3-3 se rendant finalement compte que ce schéma ne correspondait pas aux qualités présentes dans son noyau revenant ainsi à une défense à trois. “Je peux comprendre que cela n’a pas été facile pour lui avec ce mercato en deux temps. Il n’a pas pu travailler son schéma de jeu comme il le souhaitait. Et il ne faut pas se mentir, confrontés aux mauvais résultats, les joueurs étaient touchés psychologiquement et attendaient avec impatience l’arrivée de renforts.”

Steven Alzate, tout comme Sowah, Djenepo et Hayden, apporte de la qualité supplémentaire au groupe de Carl Hoefkens.

Avec les arrivées d’Alzate, Hayden, Djenepo et Sowah, Carl Hoefkens a désormais les joueurs requis pour son plan de jeu. “Ces dernières semaines, on sentait dans son discours qu’il avait une obligation de résultat. Avec l’arrivée de ces nouveaux joueurs, il peut construire sur cette base et aussi avoir des variantes dans son jeu et des joueurs qui font la différence en sortant du banc. Je ne dis pas que le Standard va jouer le top 3, mais au moins, Carl Hoefkens peut travailler sur une base solide.”

Quel visage face à Anderlecht ?

Si le Standard a su émerger en fin de rencontre face à Bruges en concédant pas mal d’occasions, on est en droit de se demander quel visage les Standardmen afficheront ce dimanche contre Anderlecht. “Les Anderlechtois sont totalement capables de faire l’inverse de Bruges, lance Alex Teklak. Même s’il ne le dira pas, Riemer ne sera pas dérangé à l’idée de ne pas s’exposer. Bruges, avec l’arrivée tonitruante de Deila, a une obligation de résultat lié à la manière, ce que n’a plus Anderlecht. Le club bruxellois est pragmatique et cynique. Il sait profiter de ses individualités tant défensives qu’offensives. Ce n’est pas une équipe qui va dominer outrageusement son adversaire. Dimanche, ce sera surtout à qui gérera au mieux ses reconversions défensives afin de ne pas s’exposer aux contres. Les phases arrêtées seront aussi primordiales.”

Les Rouches seront-ils dominants ce dimanche face à Anderlecht?

À défaut de dominer largement son opposant, le Standard se repose sur une défense solide, la seconde du championnat. Le jeune Nathan Ngoy n’y est d’ailleurs pas étranger. Mais quid du jeune Rouche lorsque Kostas Laifis sera rétabli. “Dans l’esprit du jeu d’Hoefkens, je peux comprendre que ce soit plus facile avec un central gaucher, surtout quand Djenepo rentre dans le jeu. Maintenant, Ngoy explose et le club n’a peut-être pas attendu cette éclosion à un poste qui n’est pas le sien. Ce sera avant tout de la gestion pour Hoefkens, que ce soit vis-à-vis de Ngoy comme de Laifis.”