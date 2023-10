Gustaf Nilsson, le Suédois de l’Union, était au stade Roi Baudouin lundi soir : “Ma famille était nerveuse car elle savait que j’étais au match”

Certains supporters de la Suède ont enlevé leur maillot avant de sortir du stade, par sécurité. ©Nico Vereecken

À la mi-temps, après une discussion entre joueurs suédois et belges, la décision a été prise d’arrêter officiellement la rencontre. “J’aurais aussi pris cette décision de ne pas remonter sur le terrain, continue Nilsson. Personne ne voulait jouer par respect pour les victimes et les familles. Peut-être que les joueurs ne se sentaient pas non plus totalement en sécurité. Après le match, j’ai été en contact avec un joueur international suédois, Jesper Karlsson, qui était aussi très choqué. Des fans suédois étaient juste venus assister à un match de football et ont été pris pour cible, cela ne devrait jamais arriver…”

guillement "Il y avait de l'anxiété et un malaise vu la situation."

Comme l’entièreté des autres supporters présents au stade Roi Baudouin, Nilsson a dû patienter un petit temps avant de pouvoir quitter l’enceinte. Par mesure de sécurité étant donné que l’auteur de l’attentat n’avait pas encore été arrêté. “C’était plus sécurisant de rester à l’intérieur plutôt que de sortir rapidement et de risquer quelque chose. Ma famille était un peu nerveuse car elle savait que j’étais dans le stade pour suivre la rencontre. Après un petit temps, j’ai pu rentrer en contact avec eux pour rassurer tout le monde. J’ai aussi été touché par les chants des supporters belges et suédois, ils ont montré qu’ils étaient unis dans l’obscurité.”

Les supporters ont tenté de rester positifs après l'arrêt de la rencontre.

Désormais, le joueur doit se reconcentrer sur le football lui qui affronte Eupen ce vendredi avec l’Union. Une situation difficile après les événements survenus il y a peu pour celui qui veut continuer à vivre normalement. “Il faut vivre comme on le faisait avant, conclut Nilsson qui habite à Anvers. Nous avons tous un sentiment bizarre mais il faut avancer malgré les terribles événements. Finalement, c’est bien de se remettre au travail et de mettre sa concentration sur le football au lieu de ressasser la soirée de lundi.”