Après dix journées, ils ont joué onze matchs : comment les arrêts de jeu ont modifié le rapport au temps

L’Unioniste Christian Burgess et le Carolo Zan Rogelj font partie des quinze joueurs de champ à avoir disputé l’intégralité des rencontres de championnat, soit 900 minutes. En y ajoutant les arrêts de jeu, le défenseur et l’arrière latéral sont restés l’équivalent de 110 minutes supplémentaires sur la pelouse.

C’est une gestion des temps de jeu que les entraîneurs doivent intégrer dans leur management, encore plus pour les techniciens engagés en Coupe d’Europe, dont les matchs alourdissent les programmes, et même si les arrêts de jeu ne sont pas aussi longs qu’en Pro League.

À titre d’exemple, le défenseur de La Gantoise, Tsuyoshi Watanabe a disputé l’intégralité des huit rencontres des Buffalos en Ligue Europa Conference. Avec les arrêts de jeu, il n’a disputé “que” cinquante minutes supplémentaires.

guillement On simule des situations dans les conditions des arrêts de jeu.

Il n’est pas étonnant de retrouver essentiellement des défenseurs centraux (9 sur 15) dans le décompte de ces joueurs qui font des heures sup’. Mais la fatigue peut peser, malgré tout, et la lucidité manquer, à certains moments.

Frédéric Renotte, préparateur physique de Charleroi, note : “La fameuse frontière des nonante minutes a disparu et cela change complètement l’approche d’un match. À l’entraînement, on simule désormais des situations de jeu dans les conditions des arrêts de jeu. Par exemple, après un exercice, on va demander cinq minutes d’effort en plus.”

Dans son travail de fond, le préparateur physique n’a pas tout bouleversé “puisque les bases physiques ne changent pas, la physiologie ne change pas. En revanche, la physiologie neuromusculaire a évolué. On doit plus conscientiser sur les arrêts de jeu, quand ça peut faire changer un match”. Les occasions sont plus nombreuses, et le dénouement de Charleroi – RWDM l’a rappelé, par exemple.

Les cinq changements permettent aussi aux entraîneurs de modifier le cours d’un match ou de faire souffler certains joueurs, mais ce sont moins souvent les défenseurs qui sont remplacés. Parmi les joueurs à 100 % de temps de jeu, on renseigne toutefois deux joueurs de flanc, dont Rogelj, et un attaquant (Lion Lauberbach, Malines).

L’importance du principe puissance force x vitesse

Selon Renotte, outre la longueur des rencontres, un autre élément doit être gardé à l’œil : “La vitesse d’exécution a évolué, on est dans l’ère dans l’instantanéité. On va mettre plus l’accent, comme préparateur physique, sur ce que j’appelle le principe de puissance force x vitesse. Il faut à la fois la force et la vitesse pour bien exécuter un mouvement.” Et parfois, cela se décide en fin de match, donc.

Au bout d’une saison belge qui compte quarante journées et peut monter jusqu’à une vingtaine de rencontres supplémentaires selon les parcours en Coupe de Belgique et en Coupe d’Europe, un joueur qui n’est jamais blessé ou suspendu pourrait disputer l’équivalent de quatre ou cinq rencontres supplémentaires, uniquement en cumulant les arrêts de jeu.

Le cas est peu probable, mais il revient cette réflexion de Kevin De Bruyne, et d’autres joueurs du championnat anglais, qui regrettaient, en début de saison, cet allongement des matchs.

La Pro League prolonge de quatre minutes

Le statisticien Opta a compilé, sur base des dernières saisons, l’évolution des temps de jeu dans les différents championnats européens. Il en ressort que les matchs du championnat belge ont augmenté de quatre minutes, entre 2021 et 2023, passant de 96 minutes et 2 secondes à 100 minutes et 11 secondes de moyenne.

À titre de comparaison, c’est la même proportion que pour le championnat portugais (de 98’41’’ à 102’41’’) et la plupart des autres compétitions européennes, mais moins que la Liga, dont les rencontres ont augmenté en moyenne de 4 minutes et 20 secondes.