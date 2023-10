Schmeichel aurait dû jouer en… gris

Les maillots rétro d’Anderlecht à l’occasion des 80 ans de Paul Van Himst ont connu un succès fou. Ce lundi après-midi, il ne restait plus que quelques exemplaires à vendre (les tailles les plus populaires ne sont plus disponibles en ligne mais uniquement dans le fan shop) sur les 2 850 qui ont été mis en vente à 100€/pièce. Certains supporters sont aussi tombés sous le charme du maillot mauve avec lequel jouait Kasper Schmeichel. Or, ce maillot n’est pas en vente. Et pour l’anecdote : Schmeichel devait initialement jouer en gris foncé. Mais l’arbitre Laforge a refusé cette couleur qui aurait pu être trompeuse.