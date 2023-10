Les Rouches ont tout emporté

Les supporters avaient eu la bonne idée de se concentrer sur leur équipe avant de se focaliser sur l’entraîneur adverse (voir par ailleurs), et les joueurs ont offert un visage vaillant, avec un défenseur qui a ouvert la marque sur une phase arrêtée (Bokadi) et un remplaçant qui a tout fait chavirer (Price), pour offrir une deuxième victoire de suite à ses équipiers, la première de la saison à Sclessin, et étirer la série à onze matchs sans défaite contre le Club Bruges, à domicile.

Le Standard est à trois points de Bruges, qui n’a gagné qu’un seul de ses six derniers matchs de championnat. Présenté comme ça, cela laisse filtrer l’idée que les Rouches peuvent regarder les Blauw en Zwart les yeux dans les yeux et envisager la suite de leur calendrier démentiel avec optimisme. Il faut toutefois reconnaître que les Liégeois ont beaucoup subi, laissant la possession à leurs invités (66 %) et concédant seize frappes, dont six cadrées.

Cela n’était pas le plan imaginé par Carl Hoefkens, qui l’a regretté : " On a trop laissé le ballon, et on aurait pu mieux finaliser certaines situations offensives, en première période."

Mais il faut aussi savoir souffrir, pour progresser, et il y a une peut-être une réflexion à mener, sur la manière de jouer face à certains adversaires. "Ce n’est pas un souci de jouer plus bas, on l’a déjà fait en début de saison, avant les dernières arrivées du mercato, a expliqué Hoefkens. Mais ce n’est pas mon objectif de coach, je veux qu’on soit plus dominant."

C’était donc la seule réserve de l’après-midi, pour un entraîneur qui a piqué un sprint comme lors de ses plus belles années de joueur pour fêter le but de Price, un remplacement gagnant qu’il n’a pas manqué de glisser, en conférence de presse. "À 1-1, certains auraient pu croire que Bruges allait marquer le deuxième, mais je suis très fier de la réaction de mes joueurs."

Comme à OH Louvain, la semaine précédente, ils ont su se remobiliser pour arracher la victoire. Et les remplacements ont en effet fait la différence, pour conquérir une première victoire à Sclessin.

Carl Hoefkens, qui avait fêté ses 45 ans vendredi, voulait une victoire méritée, pas une victoire cadeau. Il estimait qu’elle était méritée, même s’il forçait un peu le trait en disant qu'"on a eu les meilleures occasions". Il n’a pas enjolivé la situation quand il s’est agi de parler du soutien des supporters, énorme pendant toute la rencontre. Aucun joueur n’a fait de Ronny Roar, pour fêter le succès, puisqu’il y avait plus important, ce dimanche : valider une première victoire contre un gros, et se rapprocher du top 6, un peu.