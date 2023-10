Charleroi : non, Felice Mazzù n’ira pas aux Girondins de Bordeaux

On y trouve aussi les noms de Karel Geraerts (qui va signer à Schalke 04), Oscar Garcia (ex-Reims), Philippe Montanier (ex-Standard et ex-Toulouse) et Julien Stéphan (ex-Strasbourg).

Ces deux derniers ont démenti tout contact avec le club bordelais… tout comme Felice Mazzù. Une source française nous affirme pourtant que le Carolo a été approché récemment par le président Gérard Lopez. Mais Mazzù, revigoré par le succès fou de Charleroi, vendredi dernier face au RWDM (2-1), reste pleinement concentré sur le Sporting et ne compte pas quitter le navire.

Les Girondins devraient communiquer le nom de leur nouvel entraîneur avant la reprise des entraînements prévue ce mardi.