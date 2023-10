”Une victoire qui nous tenait à cœur” : les Rouches euphoriques après la victoire face au Club Bruges

Bodart : “C’est une victoire qui nous tenait vraiment à cœur. On a beaucoup souffert en deuxième période et comme la semaine passée on encaisse un but, mais on réagit bien et on marque ce deuxième but. C’est toujours comme ça ici au Standard, si on n’est pas bon, c’est que la mentalité n’est pas suffisante. On est en train de construire un bon groupe et je suis très fier de l’équipe. On connaît notre public, quand il est comme ça c’est juste incroyable. C’est pour ça qu’on joue au football. À titre personnel, j’essaye toujours de faire de mon mieux, quand l’équipe souffre j’essaye de faire mon job. ”

Hoefkens : “C’est dur d’exprimer ce que je ressens, c’est juste incroyable. Je suis très content de donner quelque chose aux supporters. Je n’oublie pas la façon dont ils nous ont supportés après des matchs comme à Courtrai ou face au RWDM. Donc je suis heureux pour eux, surtout qu’un but à la dernière minute c’est le meilleur sentiment dans le football. Je suis très content du résultat, mais un peu moins de la manière. Bruges était l’équipe qui avait le plus le ballon et on aurait dû faire 2-0 plus vite. Les jeunes sont bien montés et c’est important pour moi, tout comme la manière dont le groupe se forme. Si on me demande qui est mon homme du match, j’ai envie de dire Emond et Perica. Ce sont deux joueurs qui donnent toujours tout aux entraînements, mais qui ne peuvent pas jouer pour le moment. Je suis très fier de Ngoy. C’est un joueur très intelligent et qui a tout pour devenir un top joueur, alors qu’il ne joue pas dans sa meilleure position. Je suis un peu surpris qu’il n’ait pas été repris avec l’équipe nationale espoir. ”