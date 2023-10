L’Antwerp marche sur Eupen et met fin à sa panne offensive (4-1), cinquième défaite consécutive pour les Pandas

Vermeeren buteur puis passeur

Les Pandas débutent bien la rencontre et prennent rapidement l’avantage : Isaac Nuhu, servi par Gary Magnée dans la surface, trouve le chemin des filets et célèbre en allant chambrer le public anversois (0-1, 11e).

Isaac Nuhu a déjà inscrit plus de buts en 2023-2024 que sur toute la saison passée. Photo by David Hagemann / Photonews ©DHA

La réaction anversoise est immédiate : sur un coup franc de Michel-Ange Balikiwisha trois minutes plus tard, Gabriel Slinina s’interpose face à un coup de tête de Vincent Janssen, mais Arthur Vermeeren suit bien derrière et inscrit son premier but de la saison (1-1, 14e).

Vingt minutes après son but le jeune milieu de terrain se montre une nouvelle fois décisif en lançant Balikwisha face au but : l’ancien standarman fait parler sa qualité de finition face à Slonina et donne l’avantage aux siens (2-1, 34e).

Michel-Ange Balikiwhsa décisif sur les deux premiers buts anversois. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS

Victoire facile pour les Anversois

En seconde période, l’Antwerp contrôle et fait le break : servi à la limite du hors-jeu, Jurgen Ekkelenkamp adresse un centre au ras du sol dans la surface ; Rune Paeshuyse intervient d’un tacle glissé, mais ne fait que pousser ce ballon au fond de ses propres filets (3-1, 61e).

La fin de rencontre est à sens unique : les Pandas ne parviennent plus à franchir la ligne médiale et ne font que concéder des occasions. Arbnor Muja a notamment l’occasion de mettre définitivement son équipe à l’abri sur une occasion à bout portant face à Slonina, mais l’attaquant ne trouve pas le cadre (66e). En toute fin de rencontre, le joueur albanais finit finalement par trouver le chemin des filets sur une dernière occasion anversoise (90e+1).

Quatrième but de la saison pour Muja, le troisième en championnat. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS

Victoire dans un fauteuil pour the Great Old. Au classement, l’Antwerp dépasse Bruges et prend la quatrième place du championnat, à 4 points du leader anderlechtois. Après un mois d’août plus que correct, Eupen est désormais dans le dur et enchaîne une cinquième défaite consécutive.