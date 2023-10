Zinho Vanheusden avant Standard – Club Bruges : “Les fans mettront le feu en tribune, à nous de le faire sur le terrain”

”Je me sens bien et c’est aussi grâce au club, aux préparateurs physiques, aux kinés, lance-t-il. Ils me connaissent parfaitement et savent de quoi j’ai besoin. Il ne faut pas non plus oublier l’apport du coach. La première fois que j’ai vu Carl Hoefkens, il m’a tenu un discours qui résonne encore en moi aujourd’hui : 'le passé, c’est le passé, ce qui m’importe c’est ce que tu vas nous apporter demain et après-demain'. Il m’a donné beaucoup de confiance. Ils jouent tous un grand rôle dans le fait que je me sente bien et moi, de mon côté, je me soigne bien.”

guillement Je me reconnais en Nathan Ngoy.

S’il performe bien, c’est aussi parce que Zinho Vanheusden a de suite retrouvé les automatismes aux côtés de Bokadi, Laifis (à Eupen) et Ngoy. “C’est comme si je n’étais pas parti, rigole-t-il. Je les connais depuis longtemps, je sais leurs mouvements, on se comprend parfaitement. Il y a aussi Nathan que j’ai connu un peu avant mon départ car il commençait à s’entraîner avec nous. Je me reconnais vraiment en lui ; je lui ai d’ailleurs déjà dit. C’est un bon joueur qui aura forcément des hauts et des bas, mais je serai toujours là pour lui.”

Zinho Vanheusden se reconnaît en Nathan Ngoy. ©PDV

Ce dimanche, les Rouches vont entamer leur série de matchs à haute intensité. “On ne doit regarder que nous-mêmes. Le début du championnat a été très difficile mais on savait que ça n’allait pas être simple avec tous les mouvements dans l’équipe et les arrivées tardives. Moi, je peux vous dire qu’on travaille très bien et on commence à voir du jeu, ce jeu qu’on veut imposer.”

Autrement dit, selon leur capitaine, les Standardmen n’ont jamais douté. “Il fallait le temps que la sauce prenne même si on sait qu’au Standard, on n’a jamais le temps. Ces dernières semaines, on affiche un autre visage. Se profile devant nous un calendrier compliqué mais on sait qu’on aime les gros matchs et c’est à nous de continuer sur notre lancée des dernières semaines.”

Zinho Vanheusden approuve les méthodes de Carl Hoefkens

Décrié lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous, Carl Hoefkens est aujourd’hui plus serein. Un coach dont les méthodes sont approuvées par le capitaine. “Il a une bonne vision. Ce n’était pas facile pour lui d’arriver dans les conditions qu’on connaît avec une préparation assez courte, beaucoup de départs. Même lorsque c’était compliqué pour nous, il a toujours eu le bon discours pour maintenir la bonne ambiance au sein du groupe.”

guillement Le coach a toujours eu le bon discours, même quand c'était difficile.

Un coach qui laisse beaucoup de liberté à son trio défensif qui n’hésite jamais à monter en ligne. “C’est vrai qu’on aime apporter le danger. Évidemment, notre tâche première reste de défendre et pour le moment, cela se passe bien puisqu’on a la deuxième meilleure défense de Pro League (8 buts concédés, derrière l’Antwerp, 4 buts). Cela colle avec la philosophie du coach qui veut un Standard dominant qui ne donne pas de temps à l’adversaire. Il veut qu’on joue haut, ce qui implique qu’on laisse 50 mètres dans notre dos mais il a confiance en nous.”

Le choc de dimanche : “Faire abstraction du contexte”

Ce dimanche, il régnera assurément une ambiance électrique à Sclessin pour le retour de Ronny Deila au Standard. “On sait que ce sera chaud, les supporters vont faire leur boulot, à nous de faire le nôtre sur le terrain sans se polluer l’esprit avec le contexte de ce match. Les fans seront là pour nous et mettront le feu, à nous de le faire sur le terrain. Cela ne sera pas Hoefkens contre Bruges et Deila contre le Standard”, prévient Zinho Vanheusden.

Le capitaine du Standard croit en son coach, Carl Hoefkens. ©VKA

Enfin, ce vendredi, le Limbourgeois a pris connaissance de la liste de Domenico Tedesco, liste dans laquelle il ne figure pas même s’il était à nouveau présélectionné. “Évidemment que ce serait magnifique d’être repris après les années difficiles mais lorsque je suis revenu ici, ma seule ambition était de rejouer pour le Standard. Si le sélectionneur m’appelle, ce serait un honneur mais je veux avant tout porter le Standard le plus haut possible après, ce qui doit venir viendra.”