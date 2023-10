"Viser le titre ? On veut d'abord être dans le top 6": Riemer reste prudent après la victoire d'Anderlecht contre Malines

Stroeykens : “C’est beaucoup de bonheur ce soir. On savait qu’on prenait la tête du championnat si on gagnait aujourd’hui. On a gagné avec la manière. On savait aussi que Malines était une équipe qui ne lâche pas et qu’il fallait pousser pour mettre le deuxième puis le troisième but. Je pense qu’on marque au bon moment. Paul Van Himst est une légende de ce club. Si Anderlecht est devenu Anderlecht, c’est aussi grâce à lui. On a de la chance de pouvoir de jouer ce genre de match devant une personne comme lui.”

Defour : “On n’a pas joué en première mi-temps. Il n’y avait pas de mouvement et on était très nerveux avec le ballon. C’était un peu mieux en début de seconde mi-temps. On marque un but un peu chanceux, mais ce n’était pas suffisant.”

Van Hecke : “Ce n’était pas notre meilleur jour, mais Anderlecht mérite sa victoire ce soir. On a remis des choses en place à la mi-temps et c’était mieux en début de seconde période. On a de la qualité dans l’équipe, mais ça a du mal à fonctionner pour le moment.”