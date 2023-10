Suivez Anderlecht – Malines en direct dès 20h45 : Sardella, Stroeykens et Dolberg de retour dans le onze

Les compositions

”Oui, il y aura des changements dans l’équipe.” Brian Riemer avait prévenu tout le monde, et autant dire qu’il y a de belles surprises dans le onze des titulaires. Stroeykens remplace Diawara, pas très convaincant contre Eupen, et cantonne donc probablement Rits (ou Leoni) à un poste plus défensif. Devant, Dolberg reprend sa place malgré le presque-doublé de Vazquez. Enfin, Sardella est préféré à Patris.

Steven Defour, lui, pouvait compter sur pratiquement tout son effectif. Boli Bolingoli est retapé mais Defour garde confiance en la défense qui a gardé le zéro contre l’Antwerp, avec Foulon à l’arrière gauche.

Anderlecht : Schmeichel – Augustinsson, Vertonghen, Debast, Sardella- Leoni, Rits, Stroeykens – Hazard, Dreyer, Dolberg.

Malines : Coucke – Foulon, Cobbaut, Vanlerberghe, Walsh – Schoofs, Konaté, Mrabti – Storm, Pflücke, Lauberbach.