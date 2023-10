Ronny Deila de retour à Sclessin : “Je ne vois pas pourquoi ce serait agressif”

Zinckernagel et Ronny Deila, ainsi que son adjoint Eifran Juarez, vont donc revenir à Sclessin, complet pour l’occasion et pour la première fois de la saison. L’entraîneur norvégien, interrogé en conférence de presse après le succès européen, n’a pas voulu mettre de l’huile sur le feu, mais il a tout de même glissé un rappel, qui en fera peut-être bondir l’un ou l’autre, à Liège : “J’ai passé une année fantastique (au Standard), puis j’ai pris une décision et je suis content avec cette décision. Je n’ai rien contre le Standard ou les fans.” S’attend-il à un accueil bouillant ? “Je ne vois pas pourquoi ce serait agressif, ce sera une nouvelle expérience”, a-t-il feint.

Deila sait qu’il sera chaudement reçu, il y sera préparé, “mais je resterai calme”. Quant à savoir s’il fera son Ronny Roar en cas de succès… Et Zinckernagel, fêtera-t-il un éventuel but ? “On verra”, a glissé l’ancien Rouche, qui s’attend une “super atmosphère, un peu tendue, mais on espère prendre du plaisir”. Comme son entraîneur, Zinckernagel a eu une attention pour les supporters liégeois, dans une manière de calmer l’ambiance. “Je comprends la frustration des fans, mais je n’ai rien contre eux. J’ai apprécié le temps passé au Standard.”

Deila et Zinckernagel apprécieront-ils leur dimanche après-midi en bord de Meuse ? Le Danois a assuré que le comportement du public n’aura aucune incidence sur sa prestation. “Au contraire, ça me motivera.”