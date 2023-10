Toutes les équipes belges qui ont joué à Liverpool y ont perdu : "Il faut croire en ses chances et ne pas jouer le match à l'avance dans les têtes"

Anfield Road, 7 matchs, 7 défaites ©IPM Graphics

Et Kuyt surgit dans le dos de Dante

À tout seigneur, tout honneur : c’est la fameuse équipe du Standard championne en 2008 et 2009 qui a été la plus proche de faire plier le géant. Alors entraîné par Rafael Benitez, le demi-finaliste 2008 doit passer par un tour préliminaire pour participer aux poules de la Ligue des champions 2008-09. Après un 0-0 à Sclessin qui aura vu le Standard de Bölöni louper un penalty et taper la latte de Reina, le retour est étouffant. “Fernando Torres était venu me dire à l’échauffement : 'Vous nous avez fait souffrir à l’aller, mais vous êtes à Anfield, maintenant, ça ne va plus être pareil'”, se souvient aujourd’hui Mohamed Sarr, inamovible défenseur central d’alors. “Je lui ai répondu : 'T’inquiète, on est habitué avec Sclessin'."

guillement Certains n'y croyaient pas, mais des fous comme Marouane et moi, bien.

"Pour être honnête, certains équipiers ne croyaient pas en nos chances, mais des fous comme Marouane (Fellaini) et moi, bien. Laszlo Bölöni nous avait très bien préparés. Il nous avait dit qu’il faudrait nous passer sur le corps pour nous battre.” Il avait presque joint le geste à la parole lors d’une prise de bec mémorable avec Benitez.

Mohamed Sarr face à Fernando Torres, il y a maintenant 15 ans. ©Photo News

Le Standard n’était battu qu’en fin de prolongations sur un but de Dirk Kuyt, qui surgissait dans le dos de Dante. “Mais on était rentré la tête haute”, poursuit Sarr. “En fait, on ne savait pas exactement jusqu’où on pouvait aller avant cela. Après, on était fixé. J’ai envie de dire aux joueurs de l’Union de croire en eux-mêmes et d’évoluer sans complexe. Surtout, il ne faut pas qu’ils jouent le match à l’avance dans leurs têtes.”

Pär Zetterberg non plus, n’a pas oublié le duel livré avec Anderlecht sur les rives de la Mersey en poules de Ligue des champions 2005-06 : “J’étais fan de Liverpool depuis tout petit, alors pouvoir jouer devant ce kop… C’est probablement le stade le plus mythique dans lequel j’ai pu évoluer”, estime le maître à jouer suédois des Mauves. “C’est un public qui peut faire beaucoup de bruit, même si, comme joueur, on sait ne pas être touché par cela.”

Sarr abonde dans son sens : “Comme joueur, vous êtes dans une bulle. Mais c’est un grand souvenir : évoluer dans un stade magnifique, qui chante le 'You’ll never walk alone'. En termes d’ambiance, j’ai connu plus bouillant au Galatasaray. Et puis on avait fait douter l’équipe de Benitez, donc il y avait surtout une atmosphère d’inquiétude. Le public nous avait marqué son respect en nous applaudissant.”

Zetterberg au duel avec Sissoko, en novembre 2005, quand Anderlecht avait l'habitude d'évoluer en Ligue des champions. ©Photonews

Pression et réalisme

Pär Zetterberg sait tout de même ce que signifie un tel déplacement : “Il faut être prêt à courir pendant 95 minutes et essayer de garder le zéro le plus longtemps. Les choses étaient devenues nettement plus compliquées une fois qu’on avait encaissé le 1-0. La pression était montée et on n’était pas habitué à ça en championnat. Liverpool est le favori de cette Europa League et même son équipe B est de haut niveau. Le football a encore évolué, il ne faut pas se déconcentrer une minute. Jouer à 95 % de ses capacités ne suffit pas et si vous avez une occasion, il faut la mettre au fond, car il n’y en aura pas beaucoup.”

Felice Mazzù n'a pas oublié sa rencontre avec Jurgen Klopp. ©Peter De Voecht/Photo News

Anfield est souvent associé au mot respect. Sarr et Zetterberg ne disent pas le contraire. Felice Mazzù non plus. Passé sur le banc visiteur avec Genk en Ligue des champions 2019, l’actuel entraîneur carolo se souvient de ce voyage, soldé par une défaite 2-1. "Il y a vraiment quelque chose de respectueux. Le public est à un mètre du banc derrière vous, pourtant vous n’entendez pas un sale mot, contrairement à ce que j’ai déjà vécu en Pro League. Pour quelqu’un comme moi, qui venait du monde amateur avant, c’est sûr que c’était un moment à part. D’autant plus que j’avais pu échanger avec Jürgen Klopp, ce qui n’avait pas pu être le cas avec Carlo Ancelotti, quand on avait affronté Naples, à mon grand regret. Mais ici, je peux dire que Klopp est un grand monsieur, qui avait montré beaucoup d’humilité alors qu’il est le coach d’un des plus grands clubs du monde.” Il l’est toujours quatre ans plus tard.