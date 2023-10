Bruges, Anderlecht, Gand : le calendrier du Standard jusqu’à la mi-décembre promet du (très) costaud

À partir de dimanche, et la réception du Club Bruges, les Rouches vont rentrer dans un tunnel de neuf matchs qui seront autant d’affiches populaires que de passages au révélateur pour l’équipe liégeoise. À la mi-décembre, et après la réception de Charleroi au soir de la dix-huitième journée, on pourrait être fixé sur le niveau réel du Standard et sa capacité à accrocher ou non le Top 6 et les Champions playoffs.

C’est assez simple : à l’exception de l’Union, leader de la Pro League, les Liégeois vont rencontrer tous les membres actuels du Top 6, et parfois deux fois (le Club Bruges et Anderlecht) en un peu moins de deux mois. Ce calendrier est la conséquence de l’impossibilité de faire jouer les matchs en miroir, comme à l’époque des phases allers et retours qui coïncidaient.

Que faut-il attendre de cet enchaînement en haute altitude, pour une équipe qui se situe à quatre points de la sixième place, mais est douzième, et a encore des manies d’équipe de milieu de tableau, incapable de battre la lanterne rouge à domicile (0-0 contre Westerlo), et qui se fait peur contre des équipes moyennes malgré la victoire (2-3 à Eupen et 1-2 à OH Louvain) ?

Sur le podium lors des cinq dernières journées

Il faut se lancer avec l’optimisme de Carl Hoefkens pour envisager une réussite immédiate, et surfer sur la vague du moment, à savoir que le Standard est la troisième meilleure équipe lors des cinq dernières journées (9 sur 15). Cela correspond presque à la clôture du mercato, début septembre et les arrivées de Moussa Djenepo, Steven Alzate, Isaac Hayden et Kamal Sowah. Quatre nouveaux joueurs peuvent-ils à ce point modifier une équipe ?

Pour une partie, manifestement, mais il sera intéressant de voir jusqu’à quel point la formation liégeoise est capable de progresser pour atteindre ses objectifs. Et l’enchaînement qui s’annonce promet. Le Standard n’a pas encore gagné un match à Sclessin, cette saison, mais il n’a plus perdu contre Bruges depuis l’équivalent de dix rencontres, toutes compétitions confondues (cinq victoires et cinq partages). Sera-t-il capable de faire d’une pierre deux coups, en prolongeant la série avec une première victoire en bord de Meuse ? Pour le retour de Ronny Deila (et de Philip Zinckernagel), il y aurait une forme de symbolique.

Tout le monde a encore en tête, à Liège, la victoire contre les Brugeois (3-0), suivie d’un autre succès contre l’Antwerp, sur le même score, un mois plus tard, la saison passée. Cela avait dessiné l’idée que les Rouches pouvaient jouer avec les meilleurs. Il revient d’ailleurs ce souvenir que la saison passée, le Standard a su s’en sortir lors de certaines affiches, et qu’il peinait face à moins bon que lui, sur papier. Il avait pris 50 % des points contre les équipes du Top 8, à peine plus (56 %) contre les huit équipes qui n’ont pas pris part aux playoffs.

Le Standard a repris sur les mêmes bases, cette saison, face aux équipes moyennes ou supposées telles, mais sa seule affiche, contre l’Union, n’a pas tourné à son avantage (0-1). C'est un bon moment pour marquer le coup, donc, ou être confronté à certaines limites. Après Bruges, et la trêve internationale, Vanheusden et ses équipiers enchaîneront à domicile contre Anderlecht puis en déplacement à Gand, deux équipes contre qui les Rouches n’ont gagné qu’une fois en neuf rencontres (Anderlecht, quatre défaites et quatre partages par ailleurs), et jamais lors des huit dernières confrontations (Gand, six défaites et deux partages).

Si le Standard veut entretenir l’illusion qu’il est capable de jouer dans la cour des grands, c’est maintenant que cela va compter. Ce sera l’avancée pas à pas, ou rester au pied du col.